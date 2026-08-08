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Captaron sus últimos momentos: así era Jaime Roberto Becker Menardi​​​, empresario asesinado en SPS

Personas que se encontraban cerca del lugar grabaron los últimos minutos con vida del empresario Jaime Becker, luego de ser atacado a disparos tras salir de trabajar

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 20:56
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Jaime Roberto Becker Menardi era reconocido por dedicarse a la venta de vehículos y motocicletas, además de ser reconocido por su afición al deporte. Fue asesinado esta tarde en San Pedro Sula, Cortés. Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
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Becker Menardi fue víctima de un ataque armado cuando salía de uno de sus negocios, en las cercanías del bulevar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), en el sector de Jardines del Valle.

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Algunos reportes señalan que el presunto atacante se movilizaba en una motocicleta, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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De acuerdo con la información preliminar, el empresario acababa de cerrar el establecimiento cuando fue interceptado y atacado a disparos.

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Tras resultar gravemente herido, Becker Menardi fue auxiliado y trasladado de emergencia hacia una clínica privada de San Pedro Sula, pero murió debido a la gravedad de sus heridas.

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Las autoridades ya comenzaron con las primeras diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás del mismo.

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Aunque en un inicio trascendió que el ataque podría haberse registrado durante un intento de asalto, la versión fue descartada posteriormente por la Policía Nacional.

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Equipos de investigación trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios que permitan identificar al responsable o responsables del ataque.

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Según sus redes sociales, Becker Menardi era padre de dos niñas.

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Era conocido por dedicarse a la venta de vehículos y motocicletas, además de ser reconocido por su afición al deporte.

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