Por evitar atropellar una persona: motociclista queda muy herido en accidente en Tegucigalpa

Un accidente se registró en la calle Los Alcaldes, a unos metros de un centro comercial de Tegucigalpa, en la capital de Honduras, luego que un motociclista quedara muy herido tras evitar atropellar una persona. Estos son los detalles del hecho.
El hecho ocurrió al mediodía de este día y la motocicleta quedó muy dañada. El conductor evitó atropellar una señora, según contaron algunos testigos.
El motociclista conducía cerca de un centro comercial que está frente al aeropuerto Toncontín cuando ocurrió el lamentable hecho.
El motociclista impactó contra un poste. Minutos después llegó una ambulancia del 911 que trasladó al ciudadano a un centro asistencial.
Varios testigos indicaron que el motociclista fue llevado muy herido al centro asistencial, él estaba con signos vitales.
Otros testigos detallaron que la persona que conducía la motocicleta estaba fracturada en varias partes de su cuerpo, aunque será en el centro asistencial donde se brindará un reporte.
Momentos cuando el motociclista era llevado a un centro médico por parte de la ambulancia del 911.
Diversas personas se acercaron para auxiliar al ciudadano antes que llegaran elementos de la Policía y del 911.
El motociclista impactó con un poste y eso lo dejó muy golpeado. Testigos detallaron que la dama a la cual intentó no atropellarla, estaba muy impactada por lo sucedido.
Incluso, otros testigos afirmaron que la mujer que el motociclista evitó atropellar, lloró por algunos momentos al ver lo que había pasado.