Protegió a una fémina: policía Luis López atendió caso de violencia doméstica en SPS y le quitaron la vida

"Hasta el cielo lloró tu partida, como también la lloramos nosotros, la gran familia policial que siempre te recordará. En la Posta Policial de Sunseri de San Pedro Sula, le dimos el último adiós a nuestro héroe, Clase I Póstumo, Agente de Policía Luis Edgardo López Sánchez. Bajo la lluvia, familiares, amigos y compañeros despidieron a quien entregó su vida en cumplimiento del deber", escribió la Policía Nacional.