Protegió a una fémina: policía Luis López atendió caso de violencia doméstica en SPS y le quitaron la vida

Un caso en San Pedro Sula ha causado indignación luego que un policía llegara a una colonia de San Pedro Sula para atender una denuncia de violencia doméstica y terminó perdiendo la vida. Esto es lo que se sabe del caso.
Un agente de policía que atendía una denuncia por violencia doméstica murió tras ser atacado a balazos en la madrugada del viernes -7 de agosto- en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.
Se trata del agente Luis Edgardo López Sánchez, quien se dirigió junto a otros compañeros a bordo de una patrulla hacia la colonia San Fernando al ser notificados sobre la denuncia por el Sistema Nacional de Emergencias 911.
Cuando los policías llegaron a la vivienda, el denunciado, identificado como Wilson David López López (32 años), comenzó a disparar e hirió a López Sánchez. El agente terminó perdiendo la vida.
"Cuando ellos llegan ni siquiera se habían estacionado cuando el sujeto ya los estaba esperando prácticamente para dispararles", mencionó la subcomisaria Belkis Valladares, portavoz de la Policía Nacional.
El hechor, Wilson David López López, buscó darse a la fuga, por lo que los policías comenzaron a buscarlo hasta encontrarlo en un crique. Al ser hallado, el sujeto continuó disparando hacia las autoridades policiales y se dio un enfrentamiento hasta herir a López López.
El agente agente Luis Edgardo López Sánchez buscó proteger a la pareja de Wilson David López López, ya que este intentaba quitarle la vida.
Al momento que Wilson David López López era trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas para atenderlo, falleció. Este ya había atentado en otras ocasiones contra su pareja.
El cuerpo del agente policial fue trasladado hasta su natal San José Guajiquiro, La Paz, para poder enterrarlo. Su familia sigue consternada tras lo sucedido.
"Hasta el cielo lloró tu partida, como también la lloramos nosotros, la gran familia policial que siempre te recordará. En la Posta Policial de Sunseri de San Pedro Sula, le dimos el último adiós a nuestro héroe, Clase I Póstumo, Agente de Policía Luis Edgardo López Sánchez. Bajo la lluvia, familiares, amigos y compañeros despidieron a quien entregó su vida en cumplimiento del deber", escribió la Policía Nacional.