Lo habrían privado de su libertad por varias horas: cronología del crimen de Jafeth Pozo

Los disparos registrados en la zona donde fue encontrado el joven ocurrieron más de 24 horas después de su desaparición, es decir, que estuvo privado de su libertad varias horas antes de perder la vida. El periodista Daniel Méndez, de HCH, quien acudió a la escena y estuvo presente durante el levantamiento, informó que una de las hipótesis es que el estudiante habría permanecido retenido en una denominada "casa loca"; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen lo ocurrido.