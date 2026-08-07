Lo habrían privado de su libertad por varias horas: cronología del crimen de Jafeth Pozo

Kenneth Jafeth Pozo Flores desapareció después de haber salido de clases en el Instituto Abelardo R. Fortín, un populoso centro educativo ubicado en la sexta avenida y octava calle del casco histórico de Comayagüela, en el Distrito Central de Honduras. ¿Qué se sabe del crimen hasta ahora? Esta es la cronología.
Jafeth Pozo Flores era originario del departamento de Choluteca; sin embargo, su tía relató que hace algunos años se trasladó a Tegucigalpa para continuar con sus estudios.
¿Qué fue lo último que se supo de él? El joven, estudiante de undécimo grado de la carrera de Administración de Empresas en la jornada matutina, asistió a clases el pasado martes 4 de agosto. Al salir del instituto fue la última vez que sus compañeros y amigos lo vieron con vida.
Una de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades es que el joven habría sido citado mediante redes sociales por una supuesta novia, quien le habría solicitado que llegara hasta el sector 7 de la colonia Villa Nueva, una de las zonas consideradas de mayor peligrosidad en Tegucigalpa.
El joven desapareció el martes 4 de agosto al mediodía. Su cuerpo fue encontrado la noche del miércoles 5 de agosto en la colonia La Joya, luego de que las autoridades recibieran la denuncia y confirmaran el hallazgo de una persona sin vida.
Los disparos registrados en la zona donde fue encontrado el joven ocurrieron más de 24 horas después de su desaparición, es decir, que estuvo privado de su libertad varias horas antes de perder la vida. El periodista Daniel Méndez, de HCH, quien acudió a la escena y estuvo presente durante el levantamiento, informó que una de las hipótesis es que el estudiante habría permanecido retenido en una denominada "casa loca"; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen lo ocurrido.
Otro dato importante es que Jafeth desapareció después de salir de clases, pero al momento de ser encontrado no portaba el uniforme del instituto, que consistía en una camisa blanca y pantalón beige. En la escena se observó que vestía una camiseta blanca o gris y una calzoneta o bóxer de color azul.
Hasta ahora, lo que se presume es que cuando el joven ingresó a la colonia Villa Nueva habría sido interceptado y privado de su libertad durante varias horas. Posteriormente, habría sido trasladado hasta un sector solitario de la colonia La Joya, donde fue asesinado, según las primeras investigaciones.
Como muchos jóvenes con deseos de superarse, Kenneth dejó su lugar de origen y se trasladó a Tegucigalpa para vivir con una tía en la colonia Villa Campesina y continuar con sus estudios. Lamentablemente, hoy forma parte de las estadísticas de jóvenes que pierden la vida de manera violenta en Honduras. La familia se enteró de que se trataba del Kenneth hasta el pasado jueves 6 de agosto, cuando se trasladaron a la morgue del Ministerio Público y confirmaron que era él.
La familia se enteró de que se trataba del Kenneth hasta el pasado jueves 6 de agosto, cuando se trasladaron a la morgue del Ministerio Público y confirmaron que era él. Las autoridades de la policiales aún no brindan detalles de las investigaciones.