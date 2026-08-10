Gobierno adelanta L1,100 millones a alcaldías afectadas por la sequía

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras adelantará más de 1,100 millones de lempiras en transferencias municipales a 75 alcaldías afectadas por la sequía, con el objetivo de que los recursos sean utilizados para atender la emergencia alimentaria. El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que los fondos corresponden al tercer trimestre del año —julio, agosto y septiembre— y que el adelanto representa un esfuerzo fiscal para atender los efectos del fenómeno climático. La medida forma parte del programa anunciado por el presidente de la República, Nasry Asfura, desde mayo, ante las proyecciones sobre el impacto de la sequía en distintas regiones del país. Hernández Hércules explicó que las municipalidades deberán priorizar el uso de los recursos para enfrentar los efectos de la sequía, particularmente en materia de seguridad alimentaria.

Alcaldías deberán liquidar los fondos

Ante las dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos, el ministro aseguró que las alcaldías estarán obligadas a presentar la respectiva liquidación trimestral de los recursos. La Secretaría de Finanzas coordinará el proceso con la Secretaría de Gobernación para garantizar tanto el acceso de las municipalidades a las transferencias como la posterior rendición de cuentas. Los fondos correspondientes al tercer trimestre deberán ser liquidados posteriormente ante la Secretaría de Gobernación, requisito necesario para que las alcaldías puedan continuar recibiendo este beneficio.

No afectará salarios ni pago de préstamos

El funcionario aseguró que el adelanto de los recursos municipales no afectará el cumplimiento de otras obligaciones financieras del Estado. Explicó que el Gobierno ya tenía previsto un fondo para atender las necesidades relacionadas con el cambio climático, por lo que el desembolso no comprometerá el pago de salarios ni las obligaciones crediticias. “Es un bolsón que teníamos nosotros previsto para poder atender la necesidad del cambio climático que estamos viviendo en nuestro país”, afirmó. Agregó que las transferencias municipales se realizan sin distinción de color político, por lo que los recursos son entregados tanto a alcaldías gobernadas por el Partido Nacional como por el Partido Liberal y Libre. Según Finanzas, hasta julio de 2026 se han desembolsado más de 7,000 millones de lempiras en concepto de transferencias municipales.

Municipios pequeños tendrán prioridad