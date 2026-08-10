J Balvin y otros famosos se pronuncian tras terremoto de 7.4 en Colombia que deja muertos y daños

Bogotá, Colombia.- Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, dejando varias afectaciones en varias zonas del país.
El movimiento telúrico se sintió en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Manizales, mientras los organismos de emergencia evalúan los daños.
Colombia clama por ayuda y varios famosos ya se han pronunciado tras la tragedia. Entre ellos se encuentran el cantante J Balvin, La Liendra y el creador de contenido "Soy Gallego".
A través de sus redes sociales, el cantante J Balvin publicó en una historia de Instagram un mensaje de solidaridad para los afectados.
"Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas", señaló.
También escribi: " Vamos a movernos de una pa ayudar en la situación".
Una figura reconocida en Colombia es La Liendra, quien grabó un video mientras evacuaba y mostró que tuvo que bajar en bata desde el piso 35, donde vive.
"Fue muy fuerte, tengo miedo y ansiedad", aseguró el creador de contenido.
El reconocido creador de contenido, influencer y empresario colombiano Yeferson Cossio también se pronunció mediante una captura de pantalla en la que escribió: "Espero que todos en Medellín estén bien".
Otro de los creadores de contenido que se pronunció fue Soy Gallego, quien al momento del terremoto se encontraba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Gallego se resguardó debajo de una mesa y, desde allí, grabó cómo se desplomaba una parte de la estructura.
Hasta el momento, no se han reportado más cantantes o artistas colombianos que se hayan pronunciado públicamente sobre el fuerte sismo que sacudió al país.
Fue en horas de la mañana de este lunes 10 de agosto cuando se sintió el fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.4 en varias ciudades de Colombia. Cali, Pereira, Manizales y otras zonas reportaron la intensidad del sismo y diferentes afectaciones. Hasta el momento se reportan al menos 20 personas muertas.
El temblor se registró a las 7:34 a. m., hora local, y tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano.