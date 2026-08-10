J Balvin y otros famosos se pronuncian tras terremoto de 7.4 en Colombia que deja muertos y daños

Bogotá, Colombia.- Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, dejando varias afectaciones en varias zonas del país.

El movimiento telúrico se sintió en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Manizales, mientras los organismos de emergencia evalúan los daños.

Colombia clama por ayuda y varios famosos ya se han pronunciado tras la tragedia. Entre ellos se encuentran el cantante J Balvin, La Liendra y el creador de contenido "Soy Gallego".

A través de sus redes sociales, el cantante J Balvin publicó en una historia de Instagram un mensaje de solidaridad para los afectados.

"Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas", señaló.

También escribi: " Vamos a movernos de una pa ayudar en la situación".