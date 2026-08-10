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Terremoto de 7.4 en Colombia deja daños en al menos siete aeropuertos

Colombia ya reporta más de 15 víctimas por el terremoto de 7.4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto. Hay daños estructurales en aeropuertos y edificios

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 08:55

Bogotá, Colombia.- Al menos siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

Heridos y edificios derrumbados en la ciudad colombiana de Quibdó por el terremoto
El terremoto sacude a Colombia tan solo dos días después de que el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, tomara posesión de su cargo.

El terremoto sacude a Colombia tan solo dos días después de que el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, tomara posesión de su cargo.

 (Foto: Agencia EFE)

El organismo agregó que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas" ya que los itinerarios pueden verse afectados.

Terremoto de magnitud 7,4 estremece Colombia y causa daños en varias ciudades

Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro de Colombia, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió a las 7:34 hora local de este lunes (12:34 GMT) y se sintió en buena parte de Colombia, e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela.

El aeropuerto de Quibdó es el principal del departamento de Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto, en la localidad de San José del Palmar, en una zona remota de la región del Pacífico.

Los otros aeropuertos que sufrieron daños son los de Cartago y Buenaventura, ambos en el departamento de Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, al menos 20 edificios colapsaron, según el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

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Redacción web
Agencia EFE

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