Terremoto de 7.4 en Colombia deja daños en al menos siete aeropuertos

Bogotá, Colombia.- Al menos siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). "Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

El organismo agregó que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas" ya que los itinerarios pueden verse afectados.

Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro de Colombia, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió a las 7:34 hora local de este lunes (12:34 GMT) y se sintió en buena parte de Colombia, e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela. El aeropuerto de Quibdó es el principal del departamento de Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto, en la localidad de San José del Palmar, en una zona remota de la región del Pacífico.