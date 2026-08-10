Muere hombre de manera repentina en un cajero automático en bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre murió a primeras horas de este lunes cuando se encontraba en un cajero automático en el bulevar Morazán, de la capital hondureña. La víctima, que no ha sido identificada hasta este momento, es un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien al solo llegar al establecimiento bancario se desplomó de manera inesperada. De acuerdo a informes preliminares, el hombre aparentemente venía de ejercitarse, llegó al cajero automático donde se proponía a hacer una transacción cuando murió. Vestía zapatillas y ropa deportiva al momento de la tragedia.

Su muerte se considera indeterminada pues no presenta ningún tipo de lesión visible, por lo que no se descarta que podría tratarse de un infarto fulminante. El cuerpo de la víctima quedó en la entrada del establecimiento bancario. Será la respectiva autopsia la que determine qué provocó la muerte del ciudadano.

¿Qué es un paro cardíaco?

Un paro cardíaco repentino o fulminante consiste en la interrupción súbita de toda la actividad del corazón debido a un ritmo cardíaco irregular. La respiración se detiene y la persona queda inconsciente. Si no se trata de inmediato, el paro cardíaco repentino puede llevar a la muerte, detalla Clínica Mayo. El tratamiento de emergencia del paro cardíaco repentino incluye reanimación cardiopulmonar (RCP) y descargas eléctricas al corazón con un dispositivo llamado desfibrilador externo automático. Una persona tiene posibilidades de sobrevivirlo solo si tiene atención médica correcta y rápida.

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