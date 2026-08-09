Precio del dólar este lunes 10 de agosto en Honduras: así se cotiza la moneda

Para el inicio de la semana, el precio de compra del dólar quedó establecido en 26.8112 lempiras por cada dólar , mientras que el precio de venta será de 26.9453 lempiras .

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra una leve variación este lunes 10 de agosto en Honduras, de acuerdo con el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) .

Estos valores representan una ligera modificación respecto al tipo de cambio vigente durante el viernes 7 de agosto, cuando el dólar se cotizó a 26.8141 lempiras para la compra y 26.9482 lempiras para la venta.

De esta manera, para el lunes el precio de compra disminuirá en 0.0029 lempiras, mientras que el valor de venta tendrá una reducción de 0.0029 lempiras.

La tasa oficial establecida por el BCH funciona como referencia para diferentes operaciones financieras y comerciales que se realizan en el país.

Las variaciones en el tipo de cambio pueden tener incidencia en actividades relacionadas con el comercio, las importaciones y las transacciones realizadas en dólares.

También es un dato de interés para los hondureños que reciben remesas familiares desde Estados Unidos, ya que el valor del dólar determina cuántos lempiras recibirán al cambiar las divisas.

Los usuarios que necesiten realizar operaciones en moneda estadounidense pueden tomar estos valores como referencia para planificar sus transacciones durante el inicio de la semana.

El BCH actualiza el tipo de cambio de referencia durante los días hábiles, por lo que el precio puede presentar nuevas modificaciones conforme avance la semana.