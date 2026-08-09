Policía y un civil mueren en enfrentamiento armado en Lepaguare, Olancho

Lepaguare, Olancho.- Un policía y un civil fallecieron tras registrarse un enfrentamiento armado en la aldea El Tigre, valle de Lepaguare, Juticalpa, Olancho. El policía responde al nombre de Luis Humberto Licona Salgado, de 40 años, y el civil como Christopher David Colindres Zelaya, de 21 años, este último siendo un jornalero.

El agente fue trasladado inicialmente en una patrulla policial hasta el sector de la aldea Los Pozos, en el kilómetro 155, donde fue recibido por una unidad de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Juticalpa para brindarle atención prehospitalaria. Licona Salgado luego fue llevado hasta el Hospital San Francisco de Juticalpa. Sin embargo, el médico de turno confirmó que ya no presentaba signos vitales. En un video que circula en redes sociales se observa a varios elementos policiales llegar a una casa en el sector para buscar una persona, los policías le dicen que baje el arma, pero este no obedece y se da el enfrentamiento.