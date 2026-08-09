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Dentro de una casa encuentran a mujer asesinada a golpes en la colonia Buen Samaritano

Informes preliminares establecen que la fémina presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a la morgue capitalina

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 10:03
Dentro de una casa encuentran a mujer asesinada a golpes en la colonia Buen Samaritano

El cuerpo de Ana Lagos fue encontrado dentro de una humilde vivienda construida con madera en la colonia Buen Samaritano, a inmediaciones del kilómetro 7 de la carretera a Olancho.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer fue encontrada asesinada dentro de una vivienda de madera ubicada en la colonia Buen Samaritano a inmediaciones del kilómetro 7 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho.

La víctima fue identificada de forma preliminar por las autoridades policiales como Ana Lagos, de 46 años de edad.

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Personas que residen en el sector alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911), por lo que se desplazaron al sector y verificaron lo ocurrido.

Se informó preliminarmente que la fémina presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, lo que le provocaron la muerte.

El hallazgo ocurrió la tarde del sábado dentro de una vivienda construida de madera, por lo que los uniformados acordonaron la escena para levantar evidencias relacionadas al caso.

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Las autoridades llegaron para reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue de Medicina Forense donde se le practicó la autopsia.

Mientras que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las averiguaciones para determinar las causas del crimen.

Además, para identificar al responsable de cometer el homicidio para capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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