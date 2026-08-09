Dentro de una casa encuentran a mujer asesinada a golpes en la colonia Buen Samaritano

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer fue encontrada asesinada dentro de una vivienda de madera ubicada en la colonia Buen Samaritano a inmediaciones del kilómetro 7 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho. La víctima fue identificada de forma preliminar por las autoridades policiales como Ana Lagos, de 46 años de edad.

Personas que residen en el sector alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911), por lo que se desplazaron al sector y verificaron lo ocurrido. Se informó preliminarmente que la fémina presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, lo que le provocaron la muerte. El hallazgo ocurrió la tarde del sábado dentro de una vivienda construida de madera, por lo que los uniformados acordonaron la escena para levantar evidencias relacionadas al caso.