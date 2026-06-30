En el patio de su casa hallan sepultada a una mujer en la colonia La Sosa

Tegucigalpa, Honduras.- En el patio de su vivienda fue encontrado sepultado el cuerpo de una mujer que había desaparecido desde hace varios días en esta ciudad.

El inusitado casi se dio en la colonia La Sosa, al noreste de la capital, la tarde-noche del lunes; esto debido al mal olor que se desprendía de una casa ubicada en la calle principal de ese vecindario capitalino.

Fueron los vecinos los que dieron la alerta a las autoridades policiales, al percibir la pestilencia que salía del inmueble, cuya dueña se había desaparecido desde hace varios días.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y agentes preventivos de la Policía llegaron al sitio indicado para iniciar las investigaciones pertinentes, que puedan confirmar o descartar si en efecto se trata del cadáver de un ser humano.