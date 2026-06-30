En el patio de su casa hallan sepultada a una mujer en la colonia La Sosa

Tegucigalpa, Honduras.- En el patio de su vivienda fue encontrado sepultado el cuerpo de una mujer que había desaparecido desde hace varios días en esta ciudad.
El inusitado casi se dio en la colonia La Sosa, al noreste de la capital, la tarde-noche del lunes; esto debido al mal olor que se desprendía de una casa ubicada en la calle principal de ese vecindario capitalino.
Fueron los vecinos los que dieron la alerta a las autoridades policiales, al percibir la pestilencia que salía del inmueble, cuya dueña se había desaparecido desde hace varios días.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y agentes preventivos de la Policía llegaron al sitio indicado para iniciar las investigaciones pertinentes, que puedan confirmar o descartar si en efecto se trata del cadáver de un ser humano.
Investigación policial
Al llegar al lugar no encontraron a ninguna persona dentro de la vivienda, pero de acuerdo con indagaciones preliminares realizadas por la DPI, la mujer vivía junto a su pareja, hombre que no se encontraba cuando los investigadores llegaron.
El portón principal de la casa estaba cerrado, con sus cerraduras bajo llave, y solo se pudo observar que una de las puertas de metal que da acceso al patio trasero del inmueble estaba abierta.
Los agentes iniciaron por resguardar el perímetro de la casa, con el objetivo de proteger las entradas y poder rescatar posibles huellas, rastros u otros indicios que haya dejado la última persona o personas que ingresaron al lugar.
El Ministerio Público (MP), con el conocimiento del caso, ya procedió a solicitar los permisos al juzgado correspondiente para realizar la exhumación, entre estos: los permisos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y a la Secretaría de Salud, tal como ocurre en estos casos relativos a la exhumación de un cadáver.
Una vez que el juzgado autorice los permisos para la exhumación, la fiscalía de turno coordinará con los equipos, que incluyen a Medicina Forense, Inspecciones Oculares y la Sección de Homicidios de la DPI, la fecha y hora en que se realizará la exhumación.
Preliminarmente, se investiga como principal sospechoso de esta muerte a la pareja de esta mujer; sin embargo, ese extremo está bajo investigación policial.