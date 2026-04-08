Sonriente y con gesto al cielo; así capturan a supuesto homicida de mujer ultimada a pedradas

Tegucigalpa, Tegucigalpa.- El supuesto asesino de una mujer, a quien le quitaron la vida a pedradas, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la capital.
Se trata de José Alfredo Espinal Blandín, de 37 años de edad, originario de Danlí, departamento de El Paraíso, pero con domicilio en la colonia La Era, en la capital, lugar en el que se ejecutó el arresto.
La víctima mortal es Yeny Patricia García Martínez, quien fue encontrada sin vida la madrugada del pasado viernes 3 de abril, en una calle de tierra, cerca del campo de fútbol de la colonia La Era.
Yeny Patricia fue ultimada utilizando una sola pieda, objeto romo que el homicida lanzó en repitadas ocasiones asestándoles golpes en el rostro y cabeza, matándola casi en el acto.
Investigaciones
Las investigaciones realizadas por la DPI detallan que, José Espinal, conocido en esa zona de la capital con el apodo de "Piocha", llamó por teléfono a la víctima, a quien citó para que se vieran cerca del campo de fútbol que está por la escuela de ese vecindario.
Yeny aceptó el llamado de Espinal Blandín y minutos después de la llamada, antes de la 12:00 de la noche del jueves 2 de abril, se vieron en el lugar dónde éste le dijo que se encontraran.
Al llegar al sitio indicado, José Espinal y Yeny García tuvieron contacto, y él, sin mediar palabras la atacó con una pesada piedra que la tumbó al suelo. El enárdecido hombre, con la mujer ya tirada en la calle, siguió golpeando a Yeny hasta desfigurarle el rostro.
Luego de conocerse el crimen, la DPI, mediante la División de Delitos Contra la Vida, inició las investigaciones con la recolección de indicios, el análisis técnico y las labores de seguimiento del homicida, lograron identificar al presunto responsable, hecho sobre el que aseguran reunieron los elementos probatorios suficientes para emitir y ejecutar la detención preventiva.
José Espinal ya fue remitido a los tribunales de justicia donde enfrentará cargos penales por el delito femicidio agravado.