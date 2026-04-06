Masacre en Danlí: A su vivienda llegaron a matar a tres hombres

Las víctimas fueron identificadas como N oel Adolfo Elvir, Edil Cruz y David Canales , este último propietario de la casa donde ocurrió el ataque. Según información preliminar, varios sujetos armados irrumpieron en la vivienda y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra los presentes, quitándoles la vida de forma inmediata.

El Paraíso, Honduras.- La violencia volvió a sacudir a Honduras en el cierre de la Semana Santa. La noche del domingo 5 de abril se registró una nueva masacre en la comunidad de El Guano, sector Las Selvas, en Danlí, departamento de El Paraíso, donde tres hombres fueron asesinados a tiros dentro de una vivienda.

El hecho generó alarma entre los pobladores de la zona, quienes reportaron múltiples detonaciones durante la noche. Las autoridades policiales se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento de los cuerpos.

Con este crimen, ya suman seis masacres en lo que va de 2026, dejando un saldo de 23 víctimas mortales en este tipo de hechos. Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) detallan que en los cinco casos anteriores habían fallecido 20 personas, de las cuales 19 eran hombres y una mujer, evidenciando un patrón de violencia focalizada.

Las estadísticas también reflejan que los departamentos con mayor incidencia de homicidios múltiples son Yoro, con tres casos, mientras que Atlántida y Lempira registran uno cada uno.

Este nuevo hecho violento vuelve a encender las alarmas sobre la criminalidad en el país, en un contexto donde la población exige respuestas ante el incremento de hechos sangrientos que enlutan a familias hondureñas.