Identifican fallecidos en tragedia en Quimistán, vivían en colonia Torocagua

Santa Bárbara, Honduras.- Familias de la colonia Torocagua, en Tegucigalpa, permanecen consternados tras confirmarse que varios de sus vecinos figuran entre las víctimas mortales del accidente ocurrido en La Ceibita, municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Entre los fallecidos se encuentra Javier Deras, conductor del autobús involucrado en el percance. En el mismo hecho también perdió la vida su esposa, Kellyn Suyapa, de 40 años. La tragedia se agravó horas después, cuando trascendió que Francisca Zelaya, madre del conductor del autobus, también perdió la vida producto del accidente.

De acuerdo con testimonios de vecinos, varias personas de la misma cuadra viajaban en la unidad, por lo que la comunidad se mantiene a la espera de la confirmación oficial de las identidades de todas las víctimas.

“Estamos todos los vecinos en espera de noticias, porque son varios vecinos de aquí de la misma cuadra que iban en el bus, pero todavía la información es ambigua”, relató un residente del sector. El vecino describió a Javier Deras como “un muchacho luchador, desde pequeño siempre trabajó; comenzó con un bus pequeño junto a su madre transportando niños de la escuela”.