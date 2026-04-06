Identifican fallecidos en tragedia en Quimistán, vivían en colonia Torocagua

Santa Bárbara, Honduras.- Familias de la colonia Torocagua, en Tegucigalpa, permanecen consternados tras confirmarse que varios de sus vecinos figuran entre las víctimas mortales del accidente ocurrido en La Ceibita, municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
Entre los fallecidos se encuentra Javier Deras, conductor del autobús involucrado en el percance. En el mismo hecho también perdió la vida su esposa, Kellyn Suyapa, de 40 años.
La tragedia se agravó horas después, cuando trascendió que Francisca Zelaya, madre del conductor del autobus, también perdió la vida producto del accidente.
De acuerdo con testimonios de vecinos, varias personas de la misma cuadra viajaban en la unidad, por lo que la comunidad se mantiene a la espera de la confirmación oficial de las identidades de todas las víctimas.
“Estamos todos los vecinos en espera de noticias, porque son varios vecinos de aquí de la misma cuadra que iban en el bus, pero todavía la información es ambigua”, relató un residente del sector.
El vecino describió a Javier Deras como “un muchacho luchador, desde pequeño siempre trabajó; comenzó con un bus pequeño junto a su madre transportando niños de la escuela”.
Asimismo, mencionó que el conductor se había casado recientemente. “Como en diciembre se casaron, supuestamente fue una boda en Estados Unidos”, añadió.
El impacto del accidente ha sido devastador para la colonia Torocagua, donde varias familias enfrentan la pérdida de sus seres queridos.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores de identificación oficial de las víctimas, que preliminarmente ascienden a una decena. Entre los fallecidos, también se encuentra Ever Fajardo, conductor de la rastra contra la que impactó el bus.
El accidente ocurrió cuando las víctimas regresaban de Esquipulas, Guatemala, de un evento religioso. Aparentemente, la rastra impactó contra el autobús, provocando que ambas unidades volcaran y quedaran completamente destruidas a un costado de la carretera.