Murió junto a su madre y su esposa: Javier Deras, conductor del bus accidentado en Quimistán

Vecinos de la colonia Torogua amanecieron de luto tras la pérdida de una familia que residía en la zona. Las autoridades ya identificaron al conductor del bus accidentado en Quimistán.
Javier Deras, de 48 años, es una de las víctimas, y junto a él fallecieron su esposa, Kelyn Suyapa, y su madre, doña Rita, según información preliminar, ya que las autoridades no han brindado un informe oficial sobre las víctimas mortales.
Varias personas de la colonia La Torogua viajaban en el bus, ya que regresaban de una excursión religiosa desde Guatemala. De manera preliminar, se maneja que hay siete heridos y 10 muertos.
“En la noche se nos ha informado, estamos confirmando, que a ella le pegó un infarto cuando se dio cuenta que su hijo había muerto”, dijo un amigo de la familia, asegurando no estar completamente seguro de que esa haya sido la causa del fallecimiento.
“Al frente de donde ellos vivían, también iban dos señoras, doña Lila y otra mujer que viajaba con ellos, además de otros vecinos de otra cuadra”, comentó, quien aseguró no tener información sobre su estado.
Sobre el conductor del bus, agregó: “Era luchador desde pequeño, siempre trabajó. Empezó con un bus pequeño trasladando niños de la escuela; todos sus hijos se dedicaron a lo mismo”.
Se conoció que Javier apenas se había casado con su esposa, supuestamente en Estados Unidos. En redes sociales compartía varias fotografías junto a su familia.
El accidente se registró en la carretera CA-4, a la altura del municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara. Ocurrió la tarde-noche del domingo, cuando ambos vehículos impactaron de frente en uno de los tramos de mayor circulación vehicular.
A la tragedia se suma que la rastra transportaba un material altamente tóxico: cianuro granulado en estado sólido. Por ello, el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta roja y estableció un perímetro de seguridad de 800 metros alrededor del lugar del accidente.
A la lista de víctimas mortales se suma el conductor de la rastra que trasportaba, cianuro granulado en estado sólido, identificado como Ever Fajardo.