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Ever Fajardo, conductor de la rastra que murió en accidente en Quimistán

Hasta ahora se maneja que son 10 las personas que perdieron la vida en esta tragedia, entre ellas Ever Fajardo, conductor de la rastra

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 06:10
Ever Fajardo, conductor de la rastra que murió en accidente en Quimistán
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Tragedia en Santa Bárbara tras un fatal accidente entre una rastra y un bus, ocurrido en la carretera CA-4, a la altura del municipio de Quimistán.

 Foto: Redes sociales- FFAA
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Como Ever Fajardo fue identificado el conductor de la rastra que murió en el accidente registrado en la tarde-noche del pasado 5 de abril.

 Foto: Redes sociales
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Ambos vehículos impactaron de frente en uno de los tramos de mayor circulación vehicular en esa zona del occidente del país.

 Foto: FF.AA
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Varios equipos de rescate llegaron al lugar, entre ellos el Cuerpo de Bomberos, paramédicos, Fuerzas Armadas y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes además acordonaron la escena y brindaron apoyo.

 Foto: FF.AA
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El impacto dejó varias personas muertas y un saldo preliminar de siete personas heridas, que fueron trasladadas a centros asistenciales.

 Foto: Redes sociales
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Algunas de las víctimas mortales permanecen en la morgue de San Pedro Sula, donde han llegado varios familiares para intentar reconocer los cuerpos.

 Foto: Redes sociales
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Tras la tragedia, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta roja debido a un incidente con material altamente tóxico en la carretera CA-4, a la altura de La Ceibita, en Quimistán.

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El percance, que involucró una rastra que transportaba cianuro granulado en estado sólido, provocó un derrame en la zona. Debido a la peligrosidad del material, las autoridades activaron protocolos de seguridad y establecieron un perímetro de 800 metros como área de restricción.

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Se prohibió la circulación vehicular y peatonal en el tramo afectado, mientras que se habilitó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa para facilitar el tránsito.

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