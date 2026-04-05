  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a primeras personas heridas en accidente en Quimistán

Los pacientes retornaban, según primera hipótesis, desde Esquipulas, Guatemala, y la mayoría procedía de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 18:58
Identifican a primeras personas heridas en accidente en Quimistán

Los primeros heridos fueron trasladados al Mario Catarino Rivas por ser el hospital más cercano.

 Captura de video.

San Pedro Sula, Honduras.-Los primeros heridos del aparatoso accidente registrado en la aldea El Camalote, desvío a Ceibita, Quimistán, fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula para recibir atención médica.

Los pacientes retornaban, según primera hipótesis, desde Esquipulas, Guatemala, y la mayoría procedía de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua.

Entre los trasladados se encuentran personas con heridas de diversa gravedad, quienes fueron atendidas de inmediato por el personal médico del centro hospitalario.

Bus destrozado y heridos tirados en la vía: primeras imágenes del accidente en Ceibita, Quimistán

Personas heridas

Amelia Cubas Murillo, 56 años
Levis Meza, 53 años
Digna Dolores Rivera, 77 años
Francisca Zelaya, 78 años
Alex Maradiaga, 9 años
Kellyn Rodríguez, 40 años
Michelle Zelaya, 17 años

Las autoridades del hospital confirmaron que se está brindando asistencia prioritaria a los más afectados. Entretanto, autoridades continúan coordinando con los cuerpos de socorro y la Policía Nacional para el traslado de más pacientes, así como la identificación de los fallecidos.

Hay al menos ocho muertos: dramático rescate de víctimas de accidente en Quimistán

Tránsito insta a los conductores evitar la zona para no entorpecer las labores y ante el peligro por el derrame de cianuro en la vía, químico que era transportado en la rastra que cayó sobre el bus de pasajeros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias