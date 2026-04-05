Identifican a primeras personas heridas en accidente en Quimistán

San Pedro Sula, Honduras.-Los primeros heridos del aparatoso accidente registrado en la aldea El Camalote, desvío a Ceibita, Quimistán, fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula para recibir atención médica.
Los pacientes retornaban, según primera hipótesis, desde Esquipulas, Guatemala, y la mayoría procedía de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua.
Entre los trasladados se encuentran personas con heridas de diversa gravedad, quienes fueron atendidas de inmediato por el personal médico del centro hospitalario.
Personas heridas
Amelia Cubas Murillo, 56 años
Levis Meza, 53 años
Digna Dolores Rivera, 77 años
Francisca Zelaya, 78 años
Alex Maradiaga, 9 años
Kellyn Rodríguez, 40 años
Michelle Zelaya, 17 años
Las autoridades del hospital confirmaron que se está brindando asistencia prioritaria a los más afectados. Entretanto, autoridades continúan coordinando con los cuerpos de socorro y la Policía Nacional para el traslado de más pacientes, así como la identificación de los fallecidos.
Tránsito insta a los conductores evitar la zona para no entorpecer las labores y ante el peligro por el derrame de cianuro en la vía, químico que era transportado en la rastra que cayó sobre el bus de pasajeros.