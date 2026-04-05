Identifican a primeras personas heridas en accidente en Quimistán

San Pedro Sula, Honduras.-Los primeros heridos del aparatoso accidente registrado en la aldea El Camalote, desvío a Ceibita, Quimistán, fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula para recibir atención médica.

Los pacientes retornaban, según primera hipótesis, desde Esquipulas, Guatemala, y la mayoría procedía de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua.

Entre los trasladados se encuentran personas con heridas de diversa gravedad, quienes fueron atendidas de inmediato por el personal médico del centro hospitalario.