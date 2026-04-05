Bus destrozado y heridos tirados en la vía: primeras imágenes del accidente en Ceibita, Quimistán

Primeras imágenes del aparatoso accidente en La Ceibita, Quimistán, que dejó múltiples heridos en la recta final de Semana Santa.
Conductores que transitaban por la zona auxiliaron a los lesionados tras el fuerte impacto.
Al menos 10 personas resultaron heridas han sido rescatadas de entre los escombros del accidente registrado este domingo en la carretera a occidente.
Vehículos severamente dañados evidencian la magnitud del percance en La Ceibita.
En el lugar se manejan versiones preliminares sobre posibles víctimas mortales.
Escenas de angustia se vivieron mientras víctimas eran atendidas a un costado de la vía.
Testigos intentaron brindar ayuda inmediata mientras llegaban los cuerpos de socorro.
Algunos heridos fueron trasladados en vehículos particulares ante la emergencia.
La carretera quedó parcialmente obstruida tras el accidente ocurrido en la zona.
Pobladores y conductores se unieron para asistir a las víctimas en los primeros minutos.
Autoridades aún investigan las causas que provocaron el aparatoso choque. El hecho ha generado conmoción entre habitantes de Quimistán y sectores cercanos.