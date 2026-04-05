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Bus destrozado y heridos tirados en la vía: primeras imágenes del accidente en Ceibita, Quimistán

Conductores que transitaban por la zona auxiliaron a los lesionados mientras se sospecha que hay víctimas mortales. Autoridades investigan las causas del percance ocurrido en esta transitada vía.

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 17:53
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Primeras imágenes del aparatoso accidente en La Ceibita, Quimistán, que dejó múltiples heridos en la recta final de Semana Santa.

Fotos y captura de video cortesía: Redes sociales.
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Conductores que transitaban por la zona auxiliaron a los lesionados tras el fuerte impacto.

 Fotos y captura de video cortesía: Redes sociales.
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Al menos 10 personas resultaron heridas han sido rescatadas de entre los escombros del accidente registrado este domingo en la carretera a occidente.
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Vehículos severamente dañados evidencian la magnitud del percance en La Ceibita.
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En el lugar se manejan versiones preliminares sobre posibles víctimas mortales.
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Escenas de angustia se vivieron mientras víctimas eran atendidas a un costado de la vía.
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Testigos intentaron brindar ayuda inmediata mientras llegaban los cuerpos de socorro.
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Algunos heridos fueron trasladados en vehículos particulares ante la emergencia.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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La carretera quedó parcialmente obstruida tras el accidente ocurrido en la zona.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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Pobladores y conductores se unieron para asistir a las víctimas en los primeros minutos.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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Autoridades aún investigan las causas que provocaron el aparatoso choque. El hecho ha generado conmoción entre habitantes de Quimistán y sectores cercanos.
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