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Hay al menos ocho muertos: dramático rescate de víctimas de accidente en Quimistán

Equipos de rescate trabajaron entre los hierros retorcidos para liberar a las víctimas, en medio de escenas dramáticas. Autoridades investigan las causas del percance ocurrido este domingo.

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 18:37
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Equipos de rescate y voluntarios trabajan intensamente entre el amasijo de hierros para liberar a las víctimas del accidente en la aldea El Camalote, desvío a La Ceibita, Quimistán. Hay preliminarmente ocho víctimas fatales.

Fotos cortesía: Redes sociales.
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Socorristas y voluntarios se abren paso entre los vehículos destruidos en busca de sobrevivientes atrapados.
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Las labores de rescate se intensifican mientras se confirma la gravedad del percance vial ocurrido este domingo.

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Algunos de los heridos tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares y patrullas policiales.
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Heridos son extraídos con dificultad de entre los restos de los automotores tras el violento impacto.
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Escenas dramáticas se viven en la zona mientras cuerpos son recuperados entre el metal retorcido.

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De manera preliminar, se reporta que al menos ocho personas habrían perdido la vida en el accidente, mientras el número de heridos es incierto, pero rondaría más de la decena.
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Equipos de emergencia utilizan herramientas especiales para cortar estructuras y liberar a las víctimas.

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Conductores y pobladores continúan colaborando con los rescatistas en las labores de auxilio, en el accidente que enluta varias familias hondureñas.
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Los lesionados son estabilizados en el lugar antes de ser trasladados a centros asistenciales.
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Autoridades resguardan la escena mientras avanzan las tareas de recuperación de víctimas.

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La tragedia en desvío a Ceibita, Quimistán, mantiene consternada a la población ante la posible cifra de fallecidos.
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