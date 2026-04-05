Hay al menos ocho muertos: dramático rescate de víctimas de accidente en Quimistán

Equipos de rescate y voluntarios trabajan intensamente entre el amasijo de hierros para liberar a las víctimas del accidente en la aldea El Camalote, desvío a La Ceibita, Quimistán. Hay preliminarmente ocho víctimas fatales.
Socorristas y voluntarios se abren paso entre los vehículos destruidos en busca de sobrevivientes atrapados.
Las labores de rescate se intensifican mientras se confirma la gravedad del percance vial ocurrido este domingo.
Algunos de los heridos tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares y patrullas policiales.
Heridos son extraídos con dificultad de entre los restos de los automotores tras el violento impacto.
Escenas dramáticas se viven en la zona mientras cuerpos son recuperados entre el metal retorcido.
De manera preliminar, se reporta que al menos ocho personas habrían perdido la vida en el accidente, mientras el número de heridos es incierto, pero rondaría más de la decena.
Equipos de emergencia utilizan herramientas especiales para cortar estructuras y liberar a las víctimas.
Conductores y pobladores continúan colaborando con los rescatistas en las labores de auxilio, en el accidente que enluta varias familias hondureñas.
Los lesionados son estabilizados en el lugar antes de ser trasladados a centros asistenciales.
Autoridades resguardan la escena mientras avanzan las tareas de recuperación de víctimas.
La tragedia en desvío a Ceibita, Quimistán, mantiene consternada a la población ante la posible cifra de fallecidos.