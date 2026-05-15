Fueron llevados en un bus para quemarlos en El Cimarrón: cronología del crimen de Alejandro, Bowye y Axel

Tras el crimen, fue detenido el presunto conductor del bus y uno de los tres sospechosos este viernes 15 de mayo en la residencial Nauvoo, cerca del sector de Los Llanos. El detenido sería un supuesto miembro de la Pandilla 18. Las investigaciones apuntan a que este habría llevado a las tres víctimas hasta la aldea El Cimarrón para quemarlas.