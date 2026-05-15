Dictan detención judicial a uno de los sospechosos implicados en triple crimen en El Cimarrón

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez competente ordenó este viernes la detención judicial de un hombre de 37 años de edad, señalado como presunto responsable de un triple crimen ocurrido el martes -12 de mayo- en el sector de El Cimarrón, en el Distrito Central, capital de Honduras. La decisión judicial se emitió tras la presentación del requerimiento fiscal y la audiencia de declaración de imputado, en la que se presentaron elementos iniciales de la investigación desarrollada por las autoridades. El caso está relacionado con la muerte violenta de Alejandro José Mancilla Reyes, Bowye Burke Midence y Axel Oved Cerrato Pineda, este último identificado como miembro de la comunidad LGTBIQ+.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados carbonizados en el cerro El Cimarrón, hecho que generó una investigación inmediata por parte de las autoridades. De acuerdo con las diligencias investigativas, el crimen estaría vinculado a un desacuerdo relacionado con el pago de droga y bebidas alcohólicas, situación que habría desencadenado los hechos violentos. Las investigaciones establecen que inicialmente dos de las víctimas fueron trasladadas hasta la colonia Monterrey, en Tegucigalpa, específicamente a un apartamento propiedad de Axel Oved Cerrato Pineda.