¿Hasta cuándo estará vigente la amnistía para abonados del servicio de agua?

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) anunció la extensión de una amnistía municipal que permitirá a unos 67,000 abonados morosos del servicio de agua potable en el Distrito Central ponerse al día sin pagar multas ni intereses acumulados.
La medida estará vigente hasta el 13 de septiembre y forma parte de un paquete de disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional que amplía las amnistías tributarias y municipales vinculadas a servicios públicos, incluido el suministro de agua.
Con esta disposición, los usuarios en mora podrán cancelar únicamente el monto original correspondiente al consumo pendiente, sin recargos por intereses moratorios ni sanciones administrativas.
Según autoridades de la UMAPS, los beneficiarios representan cerca del 50% de la cartera total de clientes de la institución, lo que evidencia el nivel de acumulación de deuda en el sistema de agua potable de la capital.
La medida busca incentivar la recuperación de ingresos y al mismo tiempo facilitar que las familias regularicen su situación sin una carga financiera adicional.
El esquema también contempla facilidades de pago para quienes no puedan cancelar su deuda de forma inmediata, permitiendo la suscripción de convenios mediante actas de compromiso con condiciones específicas.
Estos acuerdos incluyen un pago inicial que oscila entre el 10 y el 30% del saldo adeudado, así como plazos de hasta 18 meses para completar la cancelación total del monto pendiente.
La Alcaldía Municipal tiene habilitado diferentes puntos de atención para que los usuarios puedan realizar sus trámites de regularización, entre ellos centros de servicio ubicados en sectores como Los Castaños, Las Palmas, el Centro Histórico y la colonia Divanna.
Sin embaro, la amnistía no se limita únicamente al servicio de agua potable, sino que también se extiende a otros tributos municipales como los impuestos de industria y comercio, así como el impuesto sobre bienes inmuebles.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene habilitados sus sistemas de recaudación dentro de este proceso, con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes activos y reducir los niveles de mora acumulada.
El monto total de la cartera recuperable de la UMAPS asciende a cerca de 2,000 millones de lempiras, recursos que podrían fortalecer la sostenibilidad financiera de la institución.
Las autoridades proyectan que la recuperación de estos fondos permitirá avanzar en proyectos de infraestructura hídrica y en la modernización del sistema de distribución de agua potable en la capital.
Entre las iniciativas contempladas se encuentran obras estratégicas orientadas a mejorar el abastecimiento, así como la incorporación de tecnologías para optimizar la gestión del servicio.