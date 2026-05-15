¿Hasta cuándo estará vigente la amnistía para abonados del servicio de agua?

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) anunció la extensión de una amnistía municipal que permitirá a unos 67,000 abonados morosos del servicio de agua potable en el Distrito Central ponerse al día sin pagar multas ni intereses acumulados.

La medida estará vigente hasta el 13 de septiembre y forma parte de un paquete de disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional que amplía las amnistías tributarias y municipales vinculadas a servicios públicos, incluido el suministro de agua.

Con esta disposición, los usuarios en mora podrán cancelar únicamente el monto original correspondiente al consumo pendiente, sin recargos por intereses moratorios ni sanciones administrativas.

Según autoridades de la UMAPS, los beneficiarios representan cerca del 50% de la cartera total de clientes de la institución, lo que evidencia el nivel de acumulación de deuda en el sistema de agua potable de la capital.

La medida busca incentivar la recuperación de ingresos y al mismo tiempo facilitar que las familias regularicen su situación sin una carga financiera adicional.

El esquema también contempla facilidades de pago para quienes no puedan cancelar su deuda de forma inmediata, permitiendo la suscripción de convenios mediante actas de compromiso con condiciones específicas.