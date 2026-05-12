Capitalinos tienen hasta el 13 de mayo para aprovechar amnistía tributaria

Tegucigalpa, Honduras.- La amnistía tributaria aprobada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) vencerá este miércoles 13 de mayo, por lo que las autoridades municipales hicieron un llamado a los capitalinos para aprovechar los beneficios de condonación en multas, recargos e intereses por mora. La medida permite a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones municipales sin pagar cargos adicionales acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025, exceptuando las multas administrativas. El encargado administrativo y financiero de la Gerencia Municipal de Recaudación y Control Financiero, Jordy Díaz, informó que durante el período de amnistía se logró una importante captación de recursos para las arcas municipales. “El cierre fue positivo, con una recaudación de 310 millones de lempiras, lo que representa un crecimiento del 13% en comparación con el año anterior. De esta cifra, alrededor del 40% corresponde a contribuyentes que se acogieron a la amnistía”, detalló Díaz.

Las autoridades municipales señalaron que el beneficio aplica a multas, recargos, intereses de mora, sobretasas y cualquier otro cargo generado por falta de pago de tributos municipales acumulados hasta finales del año pasado. Además, los contribuyentes que actualmente mantienen acuerdos de pago vigentes también pueden solicitar la anulación de esos convenios para ampararse a la amnistía, utilizando los pagos anteriores como abono al saldo pendiente. “El objetivo es facilitar que las personas puedan ponerse al día con sus tributos municipales. Hemos habilitado mecanismos para que quienes tienen arreglos de pago también puedan beneficiarse y reducir significativamente sus deudas”, expresó Díaz a EL HERALDO. La AMDC recordó que la amnistía contempla “cero multas y cero recargos”, una estrategia con la que buscan incentivar la regularización tributaria entre ciudadanos y empresas de la capital.