Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 16 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que varias zonas del país se quedarán sin el servicio de energía eléctrica este sábado 16 de mayo, debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución. Las autoridades explicaron que estas labores forman parte de un plan de mejora y mantenimiento preventivo, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y evitar fallas mayores en el suministro. Los cortes programados afectarán a distintos sectores de varias regiones del país, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas necesarias con anticipación.

Comayagua de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Plaza Santa Mónica, colonia Escoto, Maxi Despensa, Hotel Santa María, Valladolid, Prados de Comayagua, Villa Marías, Las Liconas, Ajuterique, Lejamani, Ciudad de la Paz: Hospital Roberto Suazo Córdoba, Alcaldía Municipal de La Paz, Banco Atlántida, Banco de Occidente, Plaza Montecristo, Hospital y Clínica Montecillos, Registro Nacional de las Personas, Mansucopa, Plaza Elena de Carias, Casa de la Cultura, Palacio Judicial de La Paz, iglesia Los Dolores, escuela Ramón Rosa, escuela Manuel Bonilla, Distribuidores Molineros, iglesia Santidad, Supermercado El Pueblo, Eco Grupo S.A., iglesia Interdenominacional, escuela Dionisio de Herrera, Iglesia de Dios Pentecostal, escuela Adelina Martínez, Filtro de Agua SANAA, iglesia Católica La Ermita, escuela Francisco Varela, supermercado Starline, Jefatura de Tránsito, kínder Alicia de Elvir, Hospital y Clínica La Paz, Yarumela, ANAPO La Paz, Compañía Avícola Centroamericana, Residencial Nuevo Amanecer, Inversiones Titi, CANE, San Sebastián, Humuya, Lamaní, Tepanguare, Piedras de Moler, El Astillero, aldea Pacheco, El Playón, Piedra Parada, Guachipilín; Concepción de Soluta, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fría, Las Moras, Los Mangos, El Matasano, Quilaperque, La Peñita y zonas aledañas.

Distrito Central de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Colonia Bella Oriente, Estadio Emilio Larach, Instituto Técnico Honduras, colonia Guaymuras, Centro Comercial Villas del Sol y zonas aledañas. Aldea La Cañada #2, DPI La Cañada, Happy Summer School, Inffera, colonia Jesús Aguilar Paz (Oropel), Residencial Lomas de Jacaleapa, colonia Kennedy 5.ª entrada, INTAE, Iglesia Gran Comisión, Supermercado Paiz, colonia Bernardo Dazzi, bulevar Kennedy, Centro Comercial Alhambra, Santa Mónica frente a INFOP, maquilas de la Kennedy, silos del IHMA, colonia Las Palmas, colonia Bernardo Dazzi, RAP, Hondutel, Residencial Plaza, Residencial La Joya, parte de colonia Las Palmas, colonia San José de Los Llanos, Residencial La Cañada, Lomas de San José, Lomas de Naoo y zonas aledañas.

Villa Nueva, Pimienta, Potrerillos, Santa Rita de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Barrio El Centro, barrio José Trinidad Cabañas, barrio Las Flores, barrio San Ramón, barrio Manuel Bonilla, colonia Martín Fajardo, colonia Agua Azufrada, colonia 1 de Mayo, colonia Orquídea 1, 2 y 3, barrio José Cecilio del Valle, barrio Brisas de Concepción, barrio Manuel de Jesús Subirana, barrio Tegucigalpa, barrio El Pedregal, barrio Francisco Morazán, barrio San Ramón, barrio El Obelisco, barrio Suyapa, barrio Las Lomas, barrio Las Flores, barrio Miguel Yanes Ríos, colonia Miguel Calvo III etapa, colonia San Ramón, aldea El Venado, aldea El Perico, aldea El Ocote, aldea El Aguacate, aldea La Bolsa, aldea San Isidro, colonia Esquipulas, colonia Los Tres Reyes, Pimienta, Ingenio Villanueva, La Sarrosa, residencial San Ramón I, SITRAMASH, colonia El Triángulo, colonia Montefresco, colonia Bellavista, residencial Villas del Sol, colonia Victoria, residencial Las Acacias, barrio La Victoria, colonia Valle Fresco, colonia Las Tres Rosas, colonia Gracias a Dios, colonia Villa Linda III, colonia Municipal, colonia Ideal, colonia Santa Marta, colonia Santa María, colonia Villa Linda Norte y Sur, colonia La Unión, colonia Buena Fe, colonia El Paraíso, colonia Santa Carmen, colonia Fuerzas Unidas, colonia San Juan de Buena Vista, colonia Palmeras, colonia Flor del Campo, colonia Buenavista, colonia San Ramón 2, colonia 21 de Abril, colonia Guadalupe López, colonia Colinas de Canadá, San Manuel: colonia Santa Fe, colonia Valle Verde, aldea El Plan, colonia Brisas del Plan, colonia Lomas del Guanacaste, colonia Melisa, aldea El Porvenir, colonia Tacamiches, colonia Real del Campo, Minerales Ventura, CASMUL, finca 10, finca 11, Azunosa, finca Santa Rita.

Villanueva de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.