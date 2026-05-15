Reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez mejorará tránsito de 6,000 carros diarios

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción de la rampa del puente a desnivel Juan Manuel Gálvez, ubicada en la colonia 21 de Octubre, permitirá mejorar la circulación de unos 6,000 vehículos diarios y reducir el congestionamiento vehicular en este sector de la capital. Las obras iniciaron esta semana como parte de un proyecto ejecutado de manera conjunta por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El proyecto contempla una inversión de 14 millones de lempiras y un plazo estimado de ejecución de seis meses. Según las autoridades, la meta es habilitar nuevamente el acceso hacia el Anillo Periférico entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Daniel Sansur, encargado de la obra, explicó que la nueva estructura tendrá un diseño distinto al sistema anterior para ofrecer mayor seguridad y funcionalidad a los conductores.

“Vamos a construir una pilastra, un apoyo en el centro del tramo y vamos a construir dos tramos adyacentes para poder ya darle paso a la vía para que puedan salir todos los carros de la 21 de Octubre hacia el Anillo Periférico”, detalló Sansur. El ingeniero señaló que uno de los mayores retos durante la ejecución será el manejo del tráfico vehicular, debido a la alta circulación en la zona. “Se hará un esfuerzo para trabajar en horas nocturnas, de manera que el resto del proyecto pueda ejecutarse sin afectar el tráfico. Hay que tener un poco de paciencia por parte de la ciudadanía”, expresó el encargado. Por su parte, el alcalde Juan Diego Zelaya, destacó que la reconstrucción responde a una demanda constante de los capitalinos afectados por el cierre de la rampa desde su colapso en abril de 2025. “Muchos siempre me preguntan: ¿y el puente de la 21?. Bueno, aquí estamos. Vamos a retomar este proyecto y estará listo entre diciembre y enero para beneficio de los capitalinos”, afirmó el edil capitalino. Zelaya agradeció además el respaldo del Gobierno para continuar impulsando proyectos de infraestructura en Tegucigalpa.

“Esto es prueba del compromiso que tiene el Gobierno con Tegucigalpa”, manifestó el edil durante el inicio de los trabajos. El edil indicó que actualmente se desarrollan coordinaciones junto al titular de la SIT para ejecutar otras obras viales en distintos puntos de la ciudad. Entre los proyectos mencionó el puente Germania, las obras en la aldea Mateo, colonia Villeda Morales y otros trabajos de mejoramiento vial que buscan reducir el congestionamiento en la capital. Por su parte, el ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, aseguró que la nueva estructura ofrecerá mejores condiciones de seguridad y una circulación más eficiente para los conductores que diariamente utilizan este acceso. Destacó que el objetivo principal es disminuir los tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre la colonia 21 de Octubre y el anillo periférico, una de las rutas más transitadas de Tegucigalpa. Las autoridades recordaron que, tras el colapso de la rampa, miles de conductores se han visto obligados a desviarse por la rotonda Alfredo Landaverde, provocando largas filas y congestionamiento en sectores como el bulevar Los Próceres, colonia Isaguirre, San Miguel y la misma 21 de Octubre.

Colapso del puente