Adelanto Arranca la temporada de huracanes en el Pacífico: se prevén al menos 18 tormentas

Tegucigalpa, Honduras.- La temporada ciclónica 2026 en el océano Pacífico inició oficialmente este viernes 15 de mayo y se extenderá hasta el 30 de noviembre. De acuerdo a pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para esta temporada serán entre 17 y 18 tormentas que se estarían formando; de los cuales al menos nueve se podrían convertir en huracán. Para este año, la influencia del fenómeno de El Niño, que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental, podría aumentar la actividad ciclónica en esta zona. Es decir que para esta temporada se prevé la formación de dos fenómenos más, en comparación con el promedio normal que es de entre 15 y 16 ciclones tropicales.

Aunque en los primeros días del inicio de la temporada no se prevé la formación un ciclón, a medida avancen los meses la actividad será mayor, señalan los expertos. Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, detalló a EL HERALDO que la temporada ciclónica en el Pacífico será más activa de lo normal, pero será hasta los meses de septiembre y octubre que aumentará. "Esperamos que entre septiembre y octubre se active un poco más la temporada ciclónica especialmente ahí en el Pacífico. Cuando hay Niño se vuelve bastante activa en el Pacífico y menos activa en el Caribe", explicó. El experto advirtió que durante la actividad ciclónica en esta zona es común que el territorio hondureño tenga efectos indirectos, afectando más las regiones del sur, suroccidente y partes del centro del país. "Por lo general la temporada ciclónica a nosotros nos afecta de manera indirecta, es raro que tengamos un ciclón de manera directa sobre nosotros. Pero con solo que se forme uno cercano a las costas de Guatemala, hace que la zona intertropical de convergencia se acerque mucho al Golfo Fonseca y que nos dé condiciones de temporal", dijo.

Con el inicio de la temporada, las autoridades de Cenaos indicaron que actualmente no se espera la formación de ningún ciclón tropical durante los próximos siete días.

Temporada ciclónica en el Atlántico

Quince días después, es decir, a partir del 1 de junio comienza la temporada ciclónica en el Atlántico y el Caribe y debido a la interacción de El Niño se prevé que la actividad ciclónica en la zona disminuya. "Los pronósticos que se están actualizando nos dicen que vamos a tener menos actividad ciclónica en el Caribe y en el Atlántico", señaló Argeñal. Honduras es uno de los países de la región más vulnerables ante el paso de estos fenómenos por el Caribe; sin embargo, para esta temporada se avizora un panorama más alentador para el territorio. El experto manifestó que este año existe casi un 10% menos de probabilidad de tener una afectación por una tormenta tropical que pase a menos de 50 millas de la costa hondureña. El porcentaje de probabilidad podría aumentar en los próximos días; sin embargo dependerá de la evolución que tenga el fenómeno de El Niño, indicó.