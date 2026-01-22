Sin atención en la AMDC para pago de impuestos pese a alta demanda

Tegucigalpa, Honduras.- Enero es el mes para que los capitalinos cumplan con el pago de impuesto a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Los obligados pueden realizar el pago sin salir de casa, a través de la banca en línea, como parte de las acciones para facilitar los trámites y evitar largas filas en los puntos de atención presencial.
La AMDC habilitó varios puntos de atención presencial para quienes prefieran realizar sus trámites de forma directa. El Centro Comercial Los Castaños, Villa San Miguel y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) disponen de ventanillas de servicio, con horarios de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, extendiéndose la atención para este sábado y domingo.
Sin embargo, ciudadanos lamentaron que el edificio Atiende, Entiende y Resuelve (AER), ubicado en la avenida Colón, en el centro de Tegucigalpa, no brinda atención porque los empleados de esa oficina participan en las acciones de protesta del alcalde Jorge Aldana por los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Obligaciones
La Alcaldía capitalina anunció que los contribuyentes puedan ponerse al día con el impuesto de Industria, Comercio y Servicios (ICS) de forma rápida utilizando las plataformas digitales de las entidades bancarias autorizadas. Las autoridades municipales hicieron énfasis en que el plazo para cumplir con esa obligación vence este 30 de enero, por lo que exhortaron a los propietarios de negocios y empresas a cumplir con esta obligación a tiempo y evitar recargos o sanciones.
En los puntos de servicio, los contribuyentes pueden gestionar no solo el pago del ICS, sino también trámites de Catastro, permisos de operación y procesos relacionados con el centro histórico, según corresponda a cada sede habilitada por la municipalidad.
La AMDC destacó que estas jornadas descentralizadas buscan acercar los servicios municipales a la población, reducir la saturación en los edificios administrativos y ofrecer una atención más ordenada a los ciudadanos.
No obstante, algunos capitalinos han manifestado su inconformidad respecto a la atención para la emisión de permisos de operación, señalando que este trámite solo se habilita de forma regular cuando el edificio municipal no se encuentra tomado por protestas. “Uno viene con tiempo, con los requisitos completos, pero cuando hay tomas no se puede hacer nada y eso nos retrasa bastante”, expresó un comerciante capitalino que solicitó no ser identificado.
Ante estas denuncias, los contribuyentes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se garantice la continuidad de los servicios, especialmente los relacionados con permisos de operación, a fin de no perjudicar la actividad económica de la ciudad.
“Y que nos informen en qué lugares se ubican cuando en el centro de Tegucigalpa hay protestas”, sugirió una de las entrevistadas.