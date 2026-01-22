Sin atención en la AMDC para pago de impuestos pese a alta demanda

Tegucigalpa, Honduras.- Enero es el mes para que los capitalinos cumplan con el pago de impuesto a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Los obligados pueden realizar el pago sin salir de casa, a través de la banca en línea, como parte de las acciones para facilitar los trámites y evitar largas filas en los puntos de atención presencial. La AMDC habilitó varios puntos de atención presencial para quienes prefieran realizar sus trámites de forma directa. El Centro Comercial Los Castaños, Villa San Miguel y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) disponen de ventanillas de servicio, con horarios de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, extendiéndose la atención para este sábado y domingo.

Sin embargo, ciudadanos lamentaron que el edificio Atiende, Entiende y Resuelve (AER), ubicado en la avenida Colón, en el centro de Tegucigalpa, no brinda atención porque los empleados de esa oficina participan en las acciones de protesta del alcalde Jorge Aldana por los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Obligaciones

La Alcaldía capitalina anunció que los contribuyentes puedan ponerse al día con el impuesto de Industria, Comercio y Servicios (ICS) de forma rápida utilizando las plataformas digitales de las entidades bancarias autorizadas. Las autoridades municipales hicieron énfasis en que el plazo para cumplir con esa obligación vence este 30 de enero, por lo que exhortaron a los propietarios de negocios y empresas a cumplir con esta obligación a tiempo y evitar recargos o sanciones.