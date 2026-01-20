Alcaldía insta a pagar impuestos mientras capitalinos critican retrasos en permisos

Tegucigalpa, Honduras. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) recordó a los capitalinos que pueden realizar el pago de sus impuestos municipales sin salir de casa, a través de la banca en línea, como parte de las acciones para facilitar los trámites y evitar largas filas en los puntos de atención presencial.
La comuna capitalina indicó que estos trámites se atienden con normalidad para que los contribuyentes puedan ponerse al día con el impuesto de Industria, Comercio y Servicios (ICS) de forma rápida, utilizando las plataformas digitales de las entidades bancarias autorizadas.
Las autoridades municipales hicieron énfasis en que el plazo para cancelar el impuesto de Industria, Comercio y Servicios vence el 30 de enero, por lo que exhortaron a los propietarios de negocios y empresas a cumplir con esta obligación a tiempo y evitar recargos o sanciones.
Además, la AMDC mantiene habilitados varios puntos de atención presencial para quienes prefieran realizar sus trámites de forma directa. Entre ellos, el Centro Comercial Los Castaños, Villa San Miguel y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, todos con un horario de atención de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
En estos puntos, los contribuyentes pueden gestionar no solo el pago del ICS, sino también trámites de Catastro, permisos de operación y procesos relacionados con el Centro Histórico, según corresponda a cada sede habilitada por la municipalidad.
La AMDC destacó que estas jornadas descentralizadas buscan acercar los servicios municipales a la población, reducir la saturación en los edificios administrativos y ofrecer una atención más ordenada a los ciudadanos.
No obstante, algunos capitalinos han manifestado su inconformidad respecto a la atención para la emisión de permisos de operación, señalando que este trámite solo se habilita de forma regular cuando el edificio municipal no se encuentra tomado por protestas.
Ciudadanos consultados lamentaron que, durante manifestaciones en el edificio Atiende Entiende y Resuelve (AER), ubicado en la avenida Colón, en el centro de Tegucigalpa, muchos trámites queden suspendidos, lo que afecta directamente a comerciantes y emprendedores que necesitan sus permisos para operar de manera legal.
“Uno viene con tiempo, con los requisitos completos, pero cuando hay tomas no se puede hacer nada y eso nos retrasa bastante”, expresó un comerciante capitalino que solicitó no ser identificado.
Ante estas denuncias, los contribuyentes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se garantice la continuidad de los servicios, especialmente los relacionados con permisos de operación, a fin de no perjudicar la actividad económica de la ciudad.
”Y que nos informen en qué lugares se ubican cuando en el centro de Tegucigalpa hay protestas”, sugerió una de las entrevistadas.
Por su parte, la Alcaldía reiteró su invitación a utilizar las plataformas digitales para el pago de impuestos y a acudir a los puntos alternos habilitados, con el objetivo de mantenerse al día con sus obligaciones municipales y contribuir al desarrollo del Distrito Central