¿Cuándo vence el plazo para realizar el pago con la amnistía en la UMAPS?

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Quieres ponerte al día con los pagos del agua? los capitalinos aún tienen tiempo para aprovechar la amnistía de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), beneficio que permite regularizar deudas con descuentos y facilidades de pago.
La medida está respaldada por el Decreto No. 7-2026 , aprobado por el Congreso Nacional, y contempla un 10% de descuento por pronto pago para los usuarios que se pongan al día con el servicio de agua potable, que vence el próximo martes 12 de mayo.
Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS, explicó que además del descuento, los ciudadanos pueden optar por planes de financiamiento mediante acuerdos que permiten cancelar la deuda en tres, seis, diez o hasta doce meses, dependiendo de cada caso.
Las autoridades municipales informaron que los pagos pueden realizarse en las oficinas ubicadas en la colonia Divanna, el Centro Comercial Los Castaños, Villa San Miguel, el Edificio AER y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
Boquín señaló que el objetivo de la amnistía es facilitar que más usuarios se pongan al día con sus obligaciones, evitando recargos y acumulación de intereses que incrementan el monto de la deuda con el paso del tiempo.
Asimismo, las autoridades indicaron que el pago de los tributos forma parte de los esfuerzos de la institución para mejorar la recaudación y fortalecer la sostenibilidad del servicio de agua potable y saneamiento en el Distrito Central.
También recordaron que ponerse al día con los pagos permite a los usuarios mantener activo el servicio, así como acceder a otros trámites o gestiones que no requieren tener mora con la institución.
Finalmente, reiteraron a la población llegar a los puntos de atención y aprovechar el beneficio antes de que finalice el plazo establecido.
¿Cómo pagar?
Para realizar el convenio de pago, necesitará además de la DNI, los siguientes documentos:
-Si se realizará pago de contado, solo debe solicitar el estado de cuenta actualizado en el que se refleje únicamente el pago del impuesto, sin incluir multas, intereses y/o recargos.
- Copia de la escritura del bien Inmueble (si aplica).
- Croquis de ubicación del inmueble.
- Si no es el propietario, debe presentar carta poder autenticada por notario y copia de identidad de quien realiza el trámite.