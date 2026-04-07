¿Cuándo vence el plazo para realizar el pago con la amnistía en la UMAPS?

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Quieres ponerte al día con los pagos del agua? los capitalinos aún tienen tiempo para aprovechar la amnistía de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), beneficio que permite regularizar deudas con descuentos y facilidades de pago.

La medida está respaldada por el Decreto No. 7-2026 , aprobado por el Congreso Nacional, y contempla un 10% de descuento por pronto pago para los usuarios que se pongan al día con el servicio de agua potable, que vence el próximo martes 12 de mayo.

Gustavo Boquín, gerente de la UMAPS, explicó que además del descuento, los ciudadanos pueden optar por planes de financiamiento mediante acuerdos que permiten cancelar la deuda en tres, seis, diez o hasta doce meses, dependiendo de cada caso.

Las autoridades municipales informaron que los pagos pueden realizarse en las oficinas ubicadas en la colonia Divanna, el Centro Comercial Los Castaños, Villa San Miguel, el Edificio AER y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).