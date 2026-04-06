Racionamiento cada cinco días: esta es la calendarización de agua potable en la capital

Tegucigalpa, Honduras.– El suministro de agua potable en la capital continuará bajo un esquema de distribución racionada que podría alcanzar hasta cinco días entre cada abastecimiento, informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). De acuerdo con informes de la Gerencia de Agua y Saneamiento, en pleno auge de la temporada seca los niveles de las represas que abastecen a la capital —La Concepción y Los Laureles— continúan disminuyendo, lo que obliga a extender los períodos de racionamiento del servicio. Por ejemplo, las colonias abastecidas por la represa La Concepción, entre ellas Kennedy, Las Palmas, Lomas del Guijarro, Residencial Plaza, Altos de la Joya, Villanueva, Santa Isabel y sectores aledaños a la carretera del sur, recibirán agua cada cuatro días.

En cambio, los sectores abastecidos por la represa Los Laureles, como Barrio Abajo, Barrio La Soledad, Barrio Morazán, La Alameda, Las Brisas, La Betania, Kuwait, Iberia, Divanna, Las Vegas del Country y Flor del Campo, serán abastecidos cada tres días y medio. Las zonas que dependen de la planta de tratamiento de El Picacho, que abastece a más de 100 colonias —principalmente en el centro y noroeste de Tegucigalpa— tendrán un período de suministro más prolongado, que podría alcanzar hasta los cinco días. Gustavo Boquín gerente de la UMAPS, explicó que ante la intensidad del verano, el abastecimiento de agua en la capital atraviesa una situación preocupante. “No estamos en colapso, pero sí en una zona de gestión estricta. La ciudad depende de una operación balanceada que incluye producción, distribución sectorizada y control de pérdidas”, señaló. El funcionario agregó que ante el escenario de escasez, la prioridad será garantizar el suministro en hospitales, escuelas y zonas consideradas críticas de la capital. “Vamos a reforzar las cuadrillas para el control de fugas, realizar monitoreo diario de los niveles de las represas y ajustar de manera dinámica la producción”, indicó.

Calendarización

Durante los primeros 15 días de abril, sectores abastecidos por la planta de tratamiento de El Picacho, como Sagastume, Saucique, Barrio La Estrella, Brisas del Picacho, La Cabaña, Nueva Santa Rosa, Vieja Santa Rosa, Barrio Las Colinas, Casamata y Reparto Bajo, entre otros, recibirán agua el jueves 9 y martes 14 de abril. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), junto a colonias como Prados Universitarios, Prado Verde, Prado Alto, Villas Colonial, Puerta del Sol, Loarque, Jardines de Loarque, Río Grande y Loarque Viejo —abastecidas por la represa La Concepción— tendrán suministro de agua este martes 7, sábado 11 y miércoles 15 de abril. Los sectores abastecidos por la Represa Los Laureles, como la colonia Brisas del Mogote, Nueva España, Nueva Galilea, Arciery, Nueva Jerusalén, Altos del Mirador y Villas San Miguel estarán sujetos a abastecimientos de agua que podrían ocurrir cada cuatro o cinco días.

Medidas