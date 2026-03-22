Racionamiento de hasta cada tres días: estos son los horarios de agua la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El racionamiento de agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela continuará hasta el próximo martes 31 de marzo, según informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
De acuerdo con la calendarización establecida, la población podría recibir el servicio cada tres días, con jornadas de solo 12 horas continuas.
En el caso de los sectores abastecidos por la represa La Concepción —entre ellos Lomas del Tablón, El Trapiche, Florencia Sur, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Prados Universitarios, Prado Verde, Prado Alto, Villas Colonial y Puerta del Sol— el suministro se brindará tres días a la semana, en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Por su parte, las zonas que dependen de la represa Los Laureles, como Loarque, Río Grande, aldea Tizatillo, Villa Floresta, colonia Mayangle, el centro de Comayagüela, Cristóbal Díaz, El Calvario, El Obelisco, La Chivera, Villa Adela, Iberia y Campos Sonia, tendrán servicio en horarios más amplios, que podrían extenderse desde las 5:00 de la mañana hasta la medianoche.
Suministros de agua
En tanto, los sectores abastecidos por la planta potabilizadora de El Picacho registran variaciones en el servicio, que puede durar hasta un día completo y repetirse cada tres días, conforme a la programación vigente.
Hasta este domingo 22 de marzo, la UMAPS informó que la represa La Concepción -que abastece al 30% de la población del Distrito Central- se encuentra al 51% de su capacidad, con un volumen de 5.427 millones de metros cúbicos.
Asimismo, la represa Los Laureles, ubicada al sur de la capital, reporta un 59% de almacenamiento, equivalente a 21.5 millones de metros cúbicos.
El gerente de la institución, Gustavo Boquín, advirtió que la situación sigue siendo preocupante y exhortó a la población a reforzar las medidas de ahorro de agua durante la temporada de verano, ya que las primeras lluvias se esperan hasta finales de junio.
Boquín agregó que las lluvias recientes han dado “un respiro temporal” al sistema, pero las autoridades recalcan que esta recuperación no es suficiente para garantizar la estabilidad del servicio, debido al inicio del verano y la persistente escasez de precipitaciones.