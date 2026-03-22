Racionamiento de hasta cada tres días: estos son los horarios de agua la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El racionamiento de agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela continuará hasta el próximo martes 31 de marzo, según informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

De acuerdo con la calendarización establecida, la población podría recibir el servicio cada tres días, con jornadas de solo 12 horas continuas.

En el caso de los sectores abastecidos por la represa La Concepción —entre ellos Lomas del Tablón, El Trapiche, Florencia Sur, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Prados Universitarios, Prado Verde, Prado Alto, Villas Colonial y Puerta del Sol— el suministro se brindará tres días a la semana, en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Por su parte, las zonas que dependen de la represa Los Laureles, como Loarque, Río Grande, aldea Tizatillo, Villa Floresta, colonia Mayangle, el centro de Comayagüela, Cristóbal Díaz, El Calvario, El Obelisco, La Chivera, Villa Adela, Iberia y Campos Sonia, tendrán servicio en horarios más amplios, que podrían extenderse desde las 5:00 de la mañana hasta la medianoche.