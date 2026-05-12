Inverosímil: Cristiano Ronaldo al borde del llanto por culpa de un compañero

Con una jornada por terminar la temporada, el Al-Nassr de Jorge Jesus estuvo a segundos de quedarse con el Derbi de Riad. Mohamed Simakan abrió el marcador al minuto 37, pero Bento se equivocó en la última jugada del partido al salir, atajar mal el balón e incrustarlo en propia puerta para conceder el 1-1 al 90+8'.