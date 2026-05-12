Inverosímil: Cristiano Ronaldo al borde del llanto por culpa de un compañero

Cristiano Ronaldo estuvo al borde del llanto este día en Arabia luego que un compañero le privara de ser campeón de la liga arabe. ¿Qué pasó y cómo fue captado Ronaldo?
La fiesta estaba preparada en Riad, pero el fútbol dio un giro inesperado. El Al Nassr saboreaba el título de liga frente al Al Hilal, pero un error del portero Bento en la última jugada del partido provocó un empate (1-1) que dejó a todos helados.
Durante casi todo el encuentro, el portero Bento fue el héroe con grandes paradas, pero en el minuto 98 todo salió mal: tras un saque de banda, el portero chocó con su compañero Iñigo Martínez, se le escapó el balón y terminó metiéndolo en su propia portería.
Con una jornada por terminar la temporada, el Al-Nassr de Jorge Jesus estuvo a segundos de quedarse con el Derbi de Riad. Mohamed Simakan abrió el marcador al minuto 37, pero Bento se equivocó en la última jugada del partido al salir, atajar mal el balón e incrustarlo en propia puerta para conceder el 1-1 al 90+8'.
Cristiano Ronaldo, que ya había sido sustituido en el minuto 82, no podía creer lo que veía desde el banquillo. Al terminar el partido, se marchó al vestuario muy afectado, con las manos en la cabeza.
Cristiano Ronaldo busca acabar con una sequía de títulos a nivel de clubes de tres años. CR7 ganó su primer título con Al-Nassr en 2023, fue el Campeonato de Clubes Árabes tras derrotar 1-2 en la Final, precisamente contra Al-Hilal, con un doblete suyo.
El equipo de Cristiano Ronaldo aún depende de sí mismo para ser campeón -necesita ganar su último partido-; Al-Nassr llegó a 83 puntos, mientras que el Al-Hilal, que tiene dos encuentros por jugar, alcanzó las 78 unidades en el segundo lugar.
Con 41 años, Cristiano Ronaldo podría lograr el doblete. Al-Nassr enfrentará al Gamba Osaka japonés en la Final de la Copa AFC el próximo sábado 16 de mayo.
El Bicho registra 28 goles y cinco asistencias en 36 partidos disputados esta temporada y cuando se dio el error que representó el empate no podía creer lo que estaba sucediendo.
Cristiano, figura de su equipo y quien llevó estrellas mundiales a Arabia, tuvo que ser consolado por sus compañeros tras el empate que les amargó la fiesta.