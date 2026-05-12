¿Cuánto ganará Saíd Martínez por ser árbitro en el Mundial 2026?

Saíd Martínez, árbitro hondureño, será uno de los referís centrales por parte de Concacaf en el Mundial 2026. Aparte de la exposición cada árbitro tendrá un buen incentivo económico, ¿de cuánto será?
Saíd Martínez representará a Honduras en el Mundial 2026 junto a los líneas Walter López y Christian Ramírez. Será la primera vez que un central catracho esté en la Copa del Mundo.
Para el Mundial 2022, Saíd Martínez fue elegido como árbitro de soporte (cuarto árbitro/árbitro asistente de reserva). En esta ocasión será árbitro central por la cantidad de juegos.
Martínez recibirá un pago por parte de la FIFA por concepto de cada juego arbitrado y los líneas también tendrán su incentivo económico, además de tener hospedaje y otros beneficios dados por FIFA.
Diversos portales apuntan que cada árbitro central recibirá la misma o un poco más en relación a lo que cobraron en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Reportes indican que en Qatar 2022 se pagó 3 mil dólares por partido a cada árbitro central en la fase de grupos. Ahora mismo 3 mil dólares serían casi 80 mil lempiras.
A su vez, si un árbitro avanza e imparte justicia a partir de dieciseisavos de final entonces el premio subirá. En Qatar 2022 se le llegó a pagar 10 mil dólares por partido a cada referí que pitó desde la etapa eliminatoria, en ese momento desde octavos.
Otros reportes indican que los árbitros firman un contrato que le otorga un salario fijo por todo el certamen junto a la cuota que se le da por cada juego dirigido.
En 2022, previo al Mundial de Qatar 2022, el Diario AS de España publicó: "El árbitro principal será gratificado con alrededor de 5.000 euros por partido en fase de grupos y 10.000 por cada encuentro que dirija de eliminatorias".
"En el caso de los jueces de línea y el cuarto árbitro de cada partido, sus ganancias son la mitad, es decir 2.500 y 5.000 cada uno en cada fase", añadió en ese momento el Diario AS.