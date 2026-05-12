Motagua cobra venganza ante Olancho FC y es líder del Grupo B en triangulares de Liga Nacional

Juticalpa, Honduras .- El futbol de la primera división hondureña está en la parte final del torneo Clausura. El Olancho FC cayó 0-2 ante Motagua por la cuarta fecha de la etapa de triangular.

----------------------------------------

MINUTO A MINUTO:

MIN. 90+8- Motagua venció al Olancho FC y es líder del Grupo B de las triangulares de Liga Nacional. Repasa los goles del encuentro.

MIN. 83- Tiro de esquina que terminó conectando de cabeza Marcelo Santos y su remate se fue apenas desviado del marco de Olancho FC.

MIN. 73- Motagua pidió revisión en el FVS por supuesta falta contra Rodrigo de Olivera, pero el árbitro dice que no hay penal.

MIN. 56- Romario da Silva sufre grave lesión y tiene que ser sustituido. El jugador de Motagua se fracturó.

MIN. 52- ¡GOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Otro gran centro de Serrano que pesca Rodrigo de Olivera y de pierna zurda pone el segundo para el ciclón.

MIN. 45+3- FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Motagua se va al descanso venciendo al Olancho FC.

MIN. 39- ¡UUUUUUF! Llegó Romario da Silva a cerrar un gran centro de Rodrigo de Olivera y el remate terminó chocando en la espalda Carlos Argueta. Se salva Olancho.

MIN. 37- Amarilla para Rodrigo de Olivera por falta contra Henry "Cachita" Gómez.

MIN. 25- ¡UUUUUUF! Centro al área de Motagua y Lasso casi pone el empate para Olancho FC con una tijereta que se fue apenas desviada.

MIN. 21- ¡GOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Pared de Serrano con Alejandro Reyes y este último definió fino con pierna zurda para poner el 1-0 a favor del Ciclón Azul.

MIN. 18- Alejandro Reyes recibió solo en la frontal del área tras centro desde la banda derecha y se perdió el primero de Motagua. Su remate se fue por encima del marco de Argueta.

MIN. 13- Centro venenoso para Rodrigo de Olivera en el área de Olancho, pero en atacante azul no pudo rematar de buena manera. Se salvan los locales.

MIN. 2- Javier López, técnico de Motagua, pide revisión de la jugada anterior en el FVS porque considera que sí hay falta penal contra Serrano. Armando Castro dice que no hay penal tras revisión.

MIN. 1- Tarjeta amarilla para Jorge Serrano por simulación de falta en el área de Olancho FC.

MIN. 1- Pase de Serrano para Rodrigo de Olivera, que remata al arco del Motagua y la manda al tiro de esquina Gerson Argueta.

6:00 PM- ¡Arrancó el partido! Motagua y Olancho FC se están enfrentando por la jornada 4 de las triangulares de Liga Nacional.

5:40 PM- Motagua suma apenas 1 punto y deberá ganar esta noche si quiere seguir con vida en esta etapa de triangulares.