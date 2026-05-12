Motagua cobra venganza ante Olancho FC y es líder del Grupo B en triangulares de Liga Nacional

Juticalpa, Honduras.- El futbol de la primera división hondureña está en la parte final del torneo Clausura. El Olancho FC cayó 0-2 ante Motagua por la cuarta fecha de la etapa de triangular.
RESULTADO FINAL: OLANCHO FC 0-2 MOTAGUA
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MINUTO A MINUTO:
MIN. 90+8- Motagua venció al Olancho FC y es líder del Grupo B de las triangulares de Liga Nacional. Repasa los goles del encuentro.
MIN. 83- Tiro de esquina que terminó conectando de cabeza Marcelo Santos y su remate se fue apenas desviado del marco de Olancho FC.
MIN. 73- Motagua pidió revisión en el FVS por supuesta falta contra Rodrigo de Olivera, pero el árbitro dice que no hay penal.
MIN. 56- Romario da Silva sufre grave lesión y tiene que ser sustituido. El jugador de Motagua se fracturó.
MIN. 52- ¡GOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Otro gran centro de Serrano que pesca Rodrigo de Olivera y de pierna zurda pone el segundo para el ciclón.
MIN. 45+3- FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Motagua se va al descanso venciendo al Olancho FC.
MIN. 39- ¡UUUUUUF! Llegó Romario da Silva a cerrar un gran centro de Rodrigo de Olivera y el remate terminó chocando en la espalda Carlos Argueta. Se salva Olancho.
MIN. 37- Amarilla para Rodrigo de Olivera por falta contra Henry "Cachita" Gómez.
MIN. 25- ¡UUUUUUF! Centro al área de Motagua y Lasso casi pone el empate para Olancho FC con una tijereta que se fue apenas desviada.
MIN. 21- ¡GOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Pared de Serrano con Alejandro Reyes y este último definió fino con pierna zurda para poner el 1-0 a favor del Ciclón Azul.
MIN. 18- Alejandro Reyes recibió solo en la frontal del área tras centro desde la banda derecha y se perdió el primero de Motagua. Su remate se fue por encima del marco de Argueta.
MIN. 13- Centro venenoso para Rodrigo de Olivera en el área de Olancho, pero en atacante azul no pudo rematar de buena manera. Se salvan los locales.
MIN. 2- Javier López, técnico de Motagua, pide revisión de la jugada anterior en el FVS porque considera que sí hay falta penal contra Serrano. Armando Castro dice que no hay penal tras revisión.
MIN. 1- Tarjeta amarilla para Jorge Serrano por simulación de falta en el área de Olancho FC.
MIN. 1- Pase de Serrano para Rodrigo de Olivera, que remata al arco del Motagua y la manda al tiro de esquina Gerson Argueta.
6:00 PM- ¡Arrancó el partido! Motagua y Olancho FC se están enfrentando por la jornada 4 de las triangulares de Liga Nacional.
5:40 PM- Motagua suma apenas 1 punto y deberá ganar esta noche si quiere seguir con vida en esta etapa de triangulares.
5:30 PM- Un tenso momento se vivió en las afueras del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, cuando a la llegada de Motagua, se le negó el ingreso a Emilio Izaguirre, director deportivo del club, presuntamente por orden de Samuel García, presidente de Olancho FC.
5:20 PM- Motagua también hizo su arribo al coloso de la ciudad olanchana.
5:10 PM- Olancho FC se instala en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho.
5:00 PM- Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Olancho FC Motagua.
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Motagua ha sido uno de los mejores del torneo, pero en la fase de triangular no le ha ido bien, comenzó igualando de visita ante Génesis, luego cayó en casa contra Olancho FC y ahora los visita.
Mientras que el conjunto de Jhon Jairo López perdió su primer encuentro contra Génesis, luego triunfó y ahora quiere dar ese paso importante.
Alineaciones
Olancho FC: Gerson Argueta, Óscar Almendarez, Juan Lasso, Geisson Perea, Deyron Martínez, Carlos Argueta, Omar Elvir, Henry Gómez, Cristian Cálix, Kevin "Choloma" López y Jorlián Sánchez.
Motagua: Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Óscar Discua, Jorge Serrano, Denis Meléndez, Alejandro Reyes Romario da Silva y Rodrigo de Olivera.
Hora y canal dónde verlo
Hora: 6:00 PM.
Estadio: Juan Ramón Brevé.
Transmite: Deportes TVC.