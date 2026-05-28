Puente Papa Francisco será habilitado hasta septiembre, confirma la Alcaldía del DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que el puente a desnivel Papa Francisco será habilitado hasta la primera semana de septiembre, luego de ejecutar trabajos de reforzamiento estructural para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El anuncio fue realizado este jueves 28 de mayo por el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, durante una conferencia de prensa en la zona donde se construye la obra, uno de los proyectos viales más importantes que se construye en la intersección del anillo periférico, aldea Mateo y la calle de Los Alcaldes. “Diariamente transitan entre 60 y 70 mil vehículos por esta zona y entendemos la preocupación de la población por saber cuándo estará listo el puente”, expresó el edil capitalinio. Zelaya recordó que el paso fue habilitado parcialmente el año pasado, pero posteriormente tuvo que ser cerrado tras detectarse fisuras que generaron preocupación entre la ciudadanía y fueron ampliamente difundidas en redes sociales y medios de comunicación. “Buscamos asesoría de expertos extranjeros de Colombia y México, además de especialistas locales, para conocer exactamente qué ocurría con la estructura”, afirmó el alcalde capitalino. Según Zelaya, los estudios técnicos determinaron que las fallas encontradas no representan un problema grave, pero sí requieren intervenciones adicionales para reforzar la seguridad de la estructura antes de permitir nuevamente el tránsito vehicular.

“Lo importante es que ya tenemos un plan de acción claro y responsable para garantizar que el puente no represente ningún riesgo para la población”, aseguró. El alcalde detalló que los trabajos incluirán un reforzamiento estructural en las vigas del puente y que las obras concluirán en la última semana de agosto, mientras que la habilitación oficial está programada para los primeros días de septiembre. “No podemos abrir un puente sin tener la certeza absoluta de que es completamente seguro para quienes lo utilizarán todos los días”, manifestó Zelaya. Además, indicó que ya se celebraron reuniones entre la empresa constructora, la firma diseñadora y los equipos técnicos de la municipalidad para coordinar el cronograma de ejecución y cumplir con los plazos establecidos. “La población debe saber que el puente estará listo en septiembre y que será una obra segura y funcional para aliviar el tráfico”, reiteró el alcalde. Por su parte, el director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, José Miguel Sierra, explicó que el reforzamiento consistirá en la instalación de cables pretensados y fibras de carbono en las vigas del puente para aumentar su capacidad de resistencia. “Vamos a usar cables pretensados y fibras de carbono para llevar la seguridad estructural del puente a un 120 o 130 por ciento”, detalló Sierra. El funcionario indicó que las labores de reforzamiento iniciarán el próximo lunes y que actualmente el proyecto registra un avance de entre el 60 y 80%, aunque algunos trabajos continúan pendientes debido a que aún no se habilita la parte superior del puente. Sierra también explicó que el puente contará con dos carriles hacia el norte y dos hacia el sur, y que estará destinado principalmente al tránsito pesado, aunque algunas rastras tendrán restricciones de circulación.

“El reforzamiento no significará un incremento en el costo del proyecto porque los trabajos serán asumidos bajo garantía y responsabilidad de las empresas involucradas”, concluyó el director de Infraestructura. El proyecto del puente Papa Francisco tiene una inversión aproximada de 543 millones de lempiras, monto que incluye la construcción, supervisión y diseño de la obra, considerada clave para mejorar la movilidad vehicular en la capital hondureña.

Varias fechas de entrega

El proyecto del puente Papa Francisco, en la salida a Mateo en Tegucigalpa dio inició en mayo del 2024 con la promesa de entrega para junio de 2025, como una solución vial importante para aliviar el tráfico en el anillo periférico. Esta primera fecha fue planteada cuando la obra aún se encontraba en una fase intermedia de construcción.

Posteriormente, ante retrasos por lluvias, ajustes técnicos y ampliaciones en el diseño, la Alcaldía reprogramó la entrega para diciembre de 2025, manteniendo la expectativa de habilitación antes de cerrar el año. Sin embargo, el avance no permitió cumplir con ese nuevo plazo.

