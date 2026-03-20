Puente aéreo Papa Francisco podría habilitarse a finales de junio, anuncia la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- El paso elevado Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico a la altura de la salida hacia la aldea Mateo, podría ser habilitado a finales de junio, según informó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

La apertura de la obra dependerá de un informe técnico estructural que las autoridades municipales esperan recibir en los próximos días, tras una serie de evaluaciones realizadas a la infraestructura.

“El puente de Mateo depende de un informe estructural que estamos esperando esta semana. Si se acuerdan en las redes sociales aparecieron como unas grietas ahí en el puente. Entonces se mandaron bastantes estudios a hacer de expertos nacionales”, explicó el edil.

Ante las fisuras detectadas en la estructura, la Alcaldía decidió ampliar el análisis con la participación de especialistas internacionales para determinar las acciones correctivas.

“Logramos conseguir un experto internacional para que nos diga qué es lo que hay que hacer para repararlo. Yo estimo recibir el informe esta semana y si todo sale dentro de lo que nosotros consideramos se hacen las acciones que tiene que hacer la constructora en reforzar el puente”, agregó.

Zelaya indicó que, si los resultados técnicos son favorables y se ejecutan los refuerzos necesarios, el paso elevado podría habilitarse en un corto plazo.

“Y podríamos estarlo habilitando a finales de junio o antes. Por mientras, Movilidad Urbana ha hecho un buen trabajo en, por la parte de abajo, agilizar el tráfico para que la gente no sufra mucho”, manifestó.

Mientras la infraestructura permanece cerrada, las autoridades municipales mantienen medidas alternas para reducir el impacto en la circulación vehicular en esta zona, una de las más transitadas de la capital.

“Esperamos resolvernos en las próximas semanas”, puntualizó el alcalde capitalino.