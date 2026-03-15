Puente elevado Papa Francisco costará L44 millones más de lo previsto

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto del puente elevado Papa Francisco , construido sobre el anillo periférico a la altura de la salida hacia la aldea Mateo, tendrá un costo mayor al anunciado inicialmente por la otrora administración de la capital hondureña. Y es que a inicios del proyecto, el entonces alcalde Jorge Aldana anunció que la obra costaría 498,868,585.29 lempiras, siendo una de las infraestructuras más grandes durante su administración y que prometía ser terminada en junio de 2025. Sin embargo, el puente tuvo varios retrasos y actualmente está en revisión por expertos internacionales para asegurar que el puente esté en óptimas condiciones para ser habilitado, lo que genera un aumento del presupuesto. De acuerdo con datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, actualmente costará 543,135,149.42 lempiras, lo que representa un aumento de 44,266,564.13 lempiras respecto al monto original. El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la alcaldía, José Miguel Sierra, informó que actualmente: "Vamos a tener que revisar cálculos, vamos a tener que revisar varias cosas. El especialista nos dirá qué hace falta para poder habilitarlo lo más pronto posible, porque la idea es hacerlo bien y con la seguridad que la ciudad necesita".

El funcionario detalló que un especialista estructural proveniente de América del Sur llegó a la capital para realizar una evaluación técnica del puente, con el fin de verificar las condiciones actuales de la obra antes de su habilitación. "Queremos revisar hasta lo último para tener seguridad de que nada va a pasar una vez que se habilite la estructura. Este es un proyecto importante para la movilidad de millas de capitalinos", añadió Sierra. La inspección se realizó en el puente elevado ubicado sobre el anillo periférico, una de las vías más transitadas de Tegucigalpa, por donde diariamente circulan millas de vehículos por la zona. "Estamos revisando cálculos, fotografías y todos los elementos técnicos necesarios. El especialista nos indicará qué ajustes o medidas se requieren para que el puente funcione correctamente", señaló el titular de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana. Durante la revisión también participaron especialistas de la empresa encargada del proyecto, así como asesores técnicos de la alcaldía, quienes acompañaron el proceso de evaluación de la obra. "Lo que buscamos es garantizar que todo esté en orden. La intención es habilitar la estructura lo antes posible, pero con la certeza de que cumple con todas las condiciones de seguridad", sostuvo Sierra.