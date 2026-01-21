  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Pesado tráfico en el anillo: cierre de puente papa Francisco por una semana

El cierre este miércoles del carril izquierdo del puente Papa Francisco, habilitado hace dos meses, volvió a saturar el tráfico del anillo periférico

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 14:07
Pesado tráfico en el anillo: cierre de puente papa Francisco por una semana

Ingenieros confirmaron que el carril izquierdo del puente Papa Francisco estará cerrado durante una semana por labores preventivas con maquinaria pesada en la zona.

 Foto: Marvin Sagado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El cierre temporal del puente desnivel Papa Francisco vuelve a generar congestionamiento vial en el anillo periférico de Tegucigalpa, luego de que personal de la empresa constructora bloqueara el paso sin previo aviso.

Desde las primeras horas de este miércoles, el bloqueo provocó extensas filas de vehículos, afectando a conductores que se desplazaban por el anillo periférico hacia sus centros de trabajo y otros destinos.

El congestionamiento se intensificó debido a que el puente Papa Francisco constituye una de las principales alternativas para aliviar el tráfico vehicular en la zona, especialmente durante jornadas de alta circulación.

Aunque la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) no brindó información oficial sobre las razones del cierre, ingenieros vinculados a la obra confirmaron a EL HERALDO que el carril permanecerá cerrado durante toda la semana.

De acuerdo con los entrevistados, la medida responde a acciones de prevención, ya que actualmente se ejecutan trabajos con maquinaria pesada en ambos extremos del puente desnivel.

Puente Papa Francisco alcanza un 72% de avance y será concluido el 30 de enero

Las labores incluyen el uso de máquinas y volquetas, lo que representa un riesgo para los conductores si el paso permanece habilitado mientras continúan los trabajos.

Sin embargo, a través de redes sociales y denuncias ciudadanas recibidas por EL HERALDO, varios conductores expresaron su preocupación al señalar supuestas fallas en la estructura del puente.

Algunos usuarios aseguraron que el cierre se debía a problemas estructurales, versiones que generaron incertidumbre entre quienes transitan diariamente por la zona.

Estas afirmaciones fueron descartadas por los ingenieros consultados, quienes negaron que el puente presente daños y reiteraron que el cierre obedece únicamente a trabajos de construcción y medidas de seguridad.

Cierre del puente Papa Francisco genera tráfico y caos vial en la zona

Los profesionales insistieron en que no existe riesgo estructural y que el bloqueo busca prevenir accidentes mientras se ejecutan las labores pendientes.

Por su parte, este rotativo consultó a la Alcaldía sobre el tema, pero hasta el momento de esta publicación no se obtuvo una respuesta oficial.

Ante el bloqueo del paso, el tráfico aumentó en la zona y los conductores reaccionaron molestos, ya que que avanzan a paso lento ose ven buscar rutas secundarias.

La clausura del carril izquierdo del puente Papa Francisco por una semana provocó extensos embotellamientos, al ser una vía clave para descongestionar la capital.

La clausura del carril izquierdo del puente Papa Francisco por una semana provocó extensos embotellamientos, al ser una vía clave para descongestionar la capital.

 (Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

Vehículos livianos y pesados permanecieron atrapados en el congestionamiento desde la noche del martes 20 de enero y se ha mantenido durante todo este miércoles 21, aumentando la molestia entre los capitalinos.

La construcción del puente Papa Francisco inició en mayo de 2024, con un diseño de cuatro carriles y un presupuesto inicial de 498,868,585.29 lempiras, con el objetivo de aliviar el tráfico en el anillo periférico.

Aunque las autoridades municipales prometieron finalizar la obra en junio de 2025 y posteriormente en diciembre del mismo año, los plazos no se cumplieron; ahora la AMDC asegura que la finalización está prevista para el 30 de enero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias