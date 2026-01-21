Pesado tráfico en el anillo: cierre de puente papa Francisco por una semana

Tegucigalpa, Honduras.- El cierre temporal del puente desnivel Papa Francisco vuelve a generar congestionamiento vial en el anillo periférico de Tegucigalpa, luego de que personal de la empresa constructora bloqueara el paso sin previo aviso. Desde las primeras horas de este miércoles, el bloqueo provocó extensas filas de vehículos, afectando a conductores que se desplazaban por el anillo periférico hacia sus centros de trabajo y otros destinos. El congestionamiento se intensificó debido a que el puente Papa Francisco constituye una de las principales alternativas para aliviar el tráfico vehicular en la zona, especialmente durante jornadas de alta circulación. Aunque la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) no brindó información oficial sobre las razones del cierre, ingenieros vinculados a la obra confirmaron a EL HERALDO que el carril permanecerá cerrado durante toda la semana. De acuerdo con los entrevistados, la medida responde a acciones de prevención, ya que actualmente se ejecutan trabajos con maquinaria pesada en ambos extremos del puente desnivel. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las labores incluyen el uso de máquinas y volquetas, lo que representa un riesgo para los conductores si el paso permanece habilitado mientras continúan los trabajos. Sin embargo, a través de redes sociales y denuncias ciudadanas recibidas por EL HERALDO, varios conductores expresaron su preocupación al señalar supuestas fallas en la estructura del puente. Algunos usuarios aseguraron que el cierre se debía a problemas estructurales, versiones que generaron incertidumbre entre quienes transitan diariamente por la zona. Estas afirmaciones fueron descartadas por los ingenieros consultados, quienes negaron que el puente presente daños y reiteraron que el cierre obedece únicamente a trabajos de construcción y medidas de seguridad.

Los profesionales insistieron en que no existe riesgo estructural y que el bloqueo busca prevenir accidentes mientras se ejecutan las labores pendientes. Por su parte, este rotativo consultó a la Alcaldía sobre el tema, pero hasta el momento de esta publicación no se obtuvo una respuesta oficial. Ante el bloqueo del paso, el tráfico aumentó en la zona y los conductores reaccionaron molestos, ya que que avanzan a paso lento ose ven buscar rutas secundarias.