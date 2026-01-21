  1. Inicio
Caos vial en anillo periférico por cierre de puente Papa Francisco

El transitado paso vehicular fue cerrado desde la noche del martes provocando largas filas en el anillo periférico que ante el cierre de casco histórico, por evento en el Congreso Nacional, sería la ruta alterna a conductores que viajan de norte a sur y oeste de la capital

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 09:44
Largas filas de vehículos se formaron en el anillo periférico tras el cierre del puente desnivel Papa Francisco, que era utilizado como ruta alterna este miércoles ante el cierre del centro de la capital por la elección de la Junta Directiva provisional.

Foto: EL HERALDO.
El tráfico colapsó en el anillo periférico luego de que el puente Papa Francisco fuera cerrado sin previo aviso ni explicación oficial anunciada con tiempo.

Conductores enfrentaron largas filas desde tempranas horas de este miércoles debido al cierre temporal del puente Papa Francisco.
Conductores avanzan a paso lento mientras la circulación es desviada cerca del puente Papa Francisco, aún inconcluso pero en funcionamiento semanas atrás.
El cierre del puente desnivel Papa Francisco provocó un “cuello de botella” en el anillo periférico durante horas de la mañana, cuando hay alta circulación.
Vehículos livianos y pesados permanecieron atrapados en el tráfico generado por el cierre del puente Papa Francisco, paso cerrado desde la noche anterior.
Automovilistas expresan molestia ante la falta de información oficial sobre los motivos del cierre del puente desnivel.
El caos vial se intensifica en el anillo periférico, coincidiendo con el cierre del casco histórico y del puente Papa Francisco.
El paso a desnivel que fue abierto semanas atrás se ha convertido en un gran alivio vial luego de meses de construcción.

Maquinaria pesada y trabajos en la zona agravan el congestionamiento vehicular.

Se desconoce el motivo del cierre del puente, si es que hoy se reanudaron las labores para concluir la parte que todavía falta del puente o si solo siguen sin operan en la zona las maquinarias.
El congestionamiento se extendió por varias horas en el tramo del anillo periférico debido al alto tránsito de vehículos en la mañana.

