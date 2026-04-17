Puente Papa Francisco podría habilitarse en julio o antes, según Alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Hoduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que el puente elevado Papa Francisco podría ser habilitado en julio o incluso antes, según el avance de las obras y la evaluación técnica de los trabajos en ejecución en la zona del anillo periférico.
Las autoridades municipales indicaron que el proyecto se mantiene bajo supervisión constante. Esto ante unas supuestas grietas que denunció la ciudadanía en las redes sociales, por lo que se realiza un plan de intervención para garantizar su seguridad antes de su reapertura al tránsito.
“A más tardar en julio, tal vez antes, pero ya hemos estado avanzando. No sé si ustedes recuerdan las grietas que se abrieron; ya hay un plan de acción; tanto el contratista como la supervisora tienen una claridad de lo que hay que hacer", informó el alcalde Juan Diego Zelaya.
Zelaya aseguró que existe coordinación entre la empresa contratista y la supervisora del proyecto, quienes han definido una hoja de ruta clara para atender las observaciones técnicas y permitir la habilitación del paso elevado en el menor tiempo posible.
El edil destacó que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los conductores que diariamente transitan por esta importante vía de conexión en la capital, una de las más concurridas del sistema vial metropolitano.
El proyecto del puente elevado Papa Francisco inició su construcción en mayo de 2024 en las inmediaciones de la salida hacia la aldea Mateo, como parte de las intervenciones de infraestructura vial en el Distrito Central.
La obra representa una inversión de 543,135,149.42 lempiras, de acuerdo con datos oficiales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, lo que la convierte en una de las intervenciones viales de mayor envergadura en la zona.
Mientras el paso elevado permanece cerrado, la Alcaldía del Distrito Central mantiene medidas alternas de circulación para reducir el impacto vehicular en el anillo periférico, especialmente en horas de mayor congestión.
Por otra parte, las autoridades municipales informaron que se están bacheando distintos puntos de Comayagüela, incluyendo señalización en la zona intervenida y coordinando trabajos nocturnos para evitar mayores afectaciones al tránsito.
También se han ejecutado labores de pintado y ordenamiento vial en distintas avenidas de la parte baja de Comayagüela, como parte del plan de mantenimiento urbano que se desarrolla simultáneamente en varios puntos de la ciudad.
El edil municipal ha señalado que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad en el Distrito Central, especialmente en sectores donde históricamente se han registrado altos niveles de congestionamiento.
Las autoridades aseguraron que se continuará informando a la población sobre los avances de la obra, con el objetivo de mantener transparencia en el proceso y brindar certidumbre sobre los plazos de habilitación.