Puente Papa Francisco podría habilitarse en julio o antes, según Alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Hoduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que el puente elevado Papa Francisco podría ser habilitado en julio o incluso antes, según el avance de las obras y la evaluación técnica de los trabajos en ejecución en la zona del anillo periférico.

Las autoridades municipales indicaron que el proyecto se mantiene bajo supervisión constante. Esto ante unas supuestas grietas que denunció la ciudadanía en las redes sociales, por lo que se realiza un plan de intervención para garantizar su seguridad antes de su reapertura al tránsito.

“A más tardar en julio, tal vez antes, pero ya hemos estado avanzando. No sé si ustedes recuerdan las grietas que se abrieron; ya hay un plan de acción; tanto el contratista como la supervisora tienen una claridad de lo que hay que hacer", informó el alcalde Juan Diego Zelaya.

Zelaya aseguró que existe coordinación entre la empresa contratista y la supervisora del proyecto, quienes han definido una hoja de ruta clara para atender las observaciones técnicas y permitir la habilitación del paso elevado en el menor tiempo posible.