Dos meses de evaluación: puente Papa Francisco continúa sin fecha de apertura

Tegucigalpa, Honduras.- El puente elevado Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico de la capital, a inmediaciones de la salida a la aldea Mateo, aún no tiene una fecha definida de apertura, ya que continúa bajo revisiones técnicas, informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

De acuerdo con autoridades municipales, la estructura presentó fisuras que obligaron a realizar evaluaciones más profundas para determinar las acciones correctivas necesarias antes de habilitar el paso vehicular. “El puente requiere bastante trabajo porque se trata de un tema estructural bastante grave. Queríamos que la intervención fuera mínima, pero por ahora no hay una fecha establecida”, explicó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la comuna capitalina. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, indicó que la reapertura del paso vehícular dependerá de un informe estructural, aunque lo había previsto para junio próximo

“El puente de Mateo depende de un informe estructural, en redes sociales circularon imágenes de unas grietas en la estructura, por lo que se ordenaron varios estudios realizados por expertos nacionales”, explicó el edil.

Ante las fisuras detectadas, la Alcaldía decidió ampliar el análisis e incorporar especialistas internacionales para determinar las medidas correctivas, que hasta la fecha, continúan en procesos evaluatorios.

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