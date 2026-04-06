Dos meses de evaluación: puente Papa Francisco continúa sin fecha de apertura

Tegucigalpa, Honduras.- El puente elevado Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico de la capital, a inmediaciones de la salida a la aldea Mateo, aún no tiene una fecha definida de apertura, ya que continúa bajo revisiones técnicas, informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
De acuerdo con autoridades municipales, la estructura presentó fisuras que obligaron a realizar evaluaciones más profundas para determinar las acciones correctivas necesarias antes de habilitar el paso vehicular.
“El puente requiere bastante trabajo porque se trata de un tema estructural bastante grave. Queríamos que la intervención fuera mínima, pero por ahora no hay una fecha establecida”, explicó Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la comuna capitalina.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, indicó que la reapertura del paso vehícular dependerá de un informe estructural, aunque lo había previsto para junio próximo
“El puente de Mateo depende de un informe estructural, en redes sociales circularon imágenes de unas grietas en la estructura, por lo que se ordenaron varios estudios realizados por expertos nacionales”, explicó el edil.
Ante las fisuras detectadas, la Alcaldía decidió ampliar el análisis e incorporar especialistas internacionales para determinar las medidas correctivas, que hasta la fecha, continúan en procesos evaluatorios.
Tráfico vial
Paralelo a las obras, un recorrido realizado por EL HERALDO constató un incremento en el tráfico vehícular en la zona debido a las reparaciones y construcciones que caracterizan el puente elevado.
Sin embargo, Movilidad Urbana explicó a este rotativo que ante el incremento vehicular y la aglomeración que caracteriza la zona sur de la capital, la comuna capitalina en conjunto a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantienen operativos permanentes de orden vehícular en el sector.
“Estamos apoyando la regulación del tráfico en la zona porque es un proyecto que inevitablemente genera impacto vial, pero lo mitigamos con rutas alternas mediante cierres y aperturas coordinadas por agentes de tránsito”, detallaron las autoridades.
Además, las autoridades aseguraron que "el objetivo de las obras es garantizar la seguridad de los conductores antes de habilitar completamente la infraestructura en una de las vías más transitadas del anillo periférico".
Ante un panorama de reparaciones y operativos, autoridades de la comuna capitalina aseguraron que el proyecto tendrá un costo total aproximado de 543 millones de lempiras, lo que representa un aumento de 44 millones respecto al presupuesto original, que era de 498 millones de lempiras.