No se vio: Presentadores son captados con camisa de equipo y aficionada es llevada de emergencia

Gran ambiente se llevó en la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, la sorpresa fue ver a muchos presentadores bien identificados con los colores del equipo que siguen
Brian Farioli por poco termina lesionado luego de pegar en la valla publicitaria
Aficionada del Motagua tuvo que ser atendida de inmediato por el cuerpo médico en el estadio debido a que tuvo problemas cuando estaba en la gradería
Jonathan Rougier fue pieza fundamental para el Marathón, se lució en los 120 minutos, pero ya en penales no pudo.
La belleza no pudo faltar y esta linda chica se robó las miradas en el estadio Nacional. ¡ES MUY BELLA!
Así se vivió la final del torneo Clausura, Pablo Lavallén y Javier López tenían los nervios de punta
Pese a que fueron rivales, la amistad siempre estuvo, ambos se desearon los mejor para la gran final
La afición motagüense estuvo presente en el Nacional, creían que se podía y entre ellos estaba el político Darío Banegas.
Los periodistas Ariela Cáceres y Dennis Andino también fueron captados por el lente de Diario El Heraldo
Así fue la llegada del periodista Orlando Ponce Morazán, quien comentó por televisión la gran final del fútbol hondureño.
Otro personaje de los medios de comunicación, El Halcón, Carlos Posadas no ocultó su amor por el Motagua y llegó bien identificado de los colores azules
El festejo no era para menos, los jugadores del Motagua saben lo que les ha costado este título en la Liga Nacional de Honduras