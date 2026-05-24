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No se vio: Presentadores son captados con camisa de equipo y aficionada es llevada de emergencia

Gran ambiente se llevó en la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, la sorpresa fue ver a muchos presentadores bien identificados con los colores del equipo que siguen

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 16:12
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Gran ambiente se llevó en la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, la sorpresa fue ver a muchos presentadores bien identificados con los colores del equipo que siguen

 Fotos: Mauricio Ayala, Marvin Salgado y Alex Pérez
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Brian Farioli por poco termina lesionado luego de pegar en la valla publicitaria

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Aficionada del Motagua tuvo que ser atendida de inmediato por el cuerpo médico en el estadio debido a que tuvo problemas cuando estaba en la gradería
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Jonathan Rougier fue pieza fundamental para el Marathón, se lució en los 120 minutos, pero ya en penales no pudo.
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La belleza no pudo faltar y esta linda chica se robó las miradas en el estadio Nacional. ¡ES MUY BELLA!
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Así se vivió la final del torneo Clausura, Pablo Lavallén y Javier López tenían los nervios de punta
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Pese a que fueron rivales, la amistad siempre estuvo, ambos se desearon los mejor para la gran final
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La afición motagüense estuvo presente en el Nacional, creían que se podía y entre ellos estaba el político Darío Banegas.
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Los periodistas Ariela Cáceres y Dennis Andino también fueron captados por el lente de Diario El Heraldo
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Así fue la llegada del periodista Orlando Ponce Morazán, quien comentó por televisión la gran final del fútbol hondureño.
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Otro personaje de los medios de comunicación, El Halcón, Carlos Posadas no ocultó su amor por el Motagua y llegó bien identificado de los colores azules
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El festejo no era para menos, los jugadores del Motagua saben lo que les ha costado este título en la Liga Nacional de Honduras
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