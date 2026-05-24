  1. Inicio
  2. · Sucesos

A sangre fría: hombres le quitan la vida a joven en Bonito Oriental, Colón

Un joven identificado como Carlos Cálix fue asesinado a balazos en Bonito Oriental, Colón, a pocos metros de una posta policial. Aquí los detalles

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 19:34
A sangre fría: hombres le quitan la vida a joven en Bonito Oriental, Colón

Dos hombres armados descendieron de un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra un joven en plena vía pública de Bonito Oriental, Colón.

 Foto: Cortesía

Colón, Honduras.- A tan solo metros de una posta policial, le quitaron la vida a un joven en Bonito Oriental, Colón, en la zona norte de Honduras.

Los informes oficiales identificaron a la víctima como Carlos Cálix, quien perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron directamente hasta donde se encontraba Cálix y lo interceptaron en plena vía pública.

José Cáceres, joven que murió tras impactar contra un tráiler en Zambrano cuando iba con su novia

Sin cruzar palabras ni darle oportunidad de reaccionar, le dispararon en múltiples ocasiones.

Tras el crimen, salió a la luz un video que muestra el momento en que le quitaron la vida al joven.

En las imágenes se observa que dos hombres se bajaron de un vehículo. Uno de ellos sacó una pistola, mientras el otro permanecía observando. Segundos después, comenzaron a dispararle varias veces.

Ultiman a disparos a joven en la sexta avenida de Comayagüela

El cuerpo del joven cayó al suelo y, posteriormente, los dos hombres subieron nuevamente al vehículo, una paila doble cabina blanca, y huyeron de la escena del crimen.

El joven estaba sentado en una acera y, según se conoció, a escasos metros del lugar se encontraba una posta policial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias