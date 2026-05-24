A sangre fría: hombres le quitan la vida a joven en Bonito Oriental, Colón

Colón, Honduras.- A tan solo metros de una posta policial, le quitaron la vida a un joven en Bonito Oriental, Colón, en la zona norte de Honduras.

Los informes oficiales identificaron a la víctima como Carlos Cálix, quien perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron directamente hasta donde se encontraba Cálix y lo interceptaron en plena vía pública.