A sangre fría: hombres le quitan la vida a joven en Bonito Oriental, Colón

Colón, Honduras.- A tan solo metros de una posta policial, le quitaron la vida a un joven en Bonito Oriental, Colón, en la zona norte de Honduras.
Los informes oficiales identificaron a la víctima como Carlos Cálix, quien perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron directamente hasta donde se encontraba Cálix y lo interceptaron en plena vía pública.
Sin cruzar palabras ni darle oportunidad de reaccionar, le dispararon en múltiples ocasiones.
Tras el crimen, salió a la luz un video que muestra el momento en que le quitaron la vida al joven.
En las imágenes se observa que dos hombres se bajaron de un vehículo. Uno de ellos sacó una pistola, mientras el otro permanecía observando. Segundos después, comenzaron a dispararle varias veces.
El cuerpo del joven cayó al suelo y, posteriormente, los dos hombres subieron nuevamente al vehículo, una paila doble cabina blanca, y huyeron de la escena del crimen.
El joven estaba sentado en una acera y, según se conoció, a escasos metros del lugar se encontraba una posta policial.