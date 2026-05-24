El 75% de los niños lesionados que ingresan al HE se deben a accidentes de motocicleta

Los accidentes en motocicleta se han convertido en una de las principales causas de trauma infantil en Honduras, así lo aseguraron autoridades del Hospital Escuela durante un programa televisivo.

Tegucigalpa, Honduras.- La cifra de menores lesionados por accidentes de tránsito que ingresan al Hospital Escuela ha incrementado, lo que mantiene preocupados a especialistas y ha provocado la saturación de las salas de emergencia.

“Estamos muy preocupados y queremos aprovechar este espacio para enviar un mensaje de concientización para evitar muertes y secuelas importantes en niños y adultos”, dijo la doctora Scheybi Miralda, jefa de Emergencia de Pediatría del Hospital Escuela y vicepresidenta de la Asociación Pediátrica de Honduras.

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En cifras, la doctora Miralda expuso que el 75% de los traumas infantiles atendidos en el área de emergencia pediátrica están relacionados con accidentes de motocicleta.

La mayoría de los casos involucra a menores de entre 10 y 12 años de edad. Según explicó, estos niños conducen motocicletas en departamentos como Olancho, Comayagua, Choluteca y El Paraíso.

Los adolescentes también forman parte de las estadísticas; muchos se accidentan al conducir sin casco y, en algunos casos, bajo el consumo de bebidas alcohólicas.

“Lo peor es que también atropellan a otros niños o transeúntes”, lamentó Miralda.