¿Qué dicen los astros hoy? Consulta el horóscopo de los 12 signos del zodiaco

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu vida sentimental no atraviesa los mejores momentos, tal vez porque sientes el agotamiento de la carga profesional que soportas. Debes solucionar los problemas de trabajo antes de llegar a casa para que no afecten a tu relación.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La jornada se presenta ideal para las conversaciones pausadas con las o personas que realmente te interesan y te pueden aportar algo. Al final de tu jornada sabrás encontrar remanso tranquilo para estos contactos.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Convendría en el día de hoy que te hicieras cargo de toda la desorganización acumulada durante los últimos días; te sentirás con las fuerzas necesarias para asumir tanto desorden y ponerlo otra vez como debe ser. Si te administras bien el tiempo, también podrás salir a divertirte.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Una cita o una reunión centrará tu atención en detalles como ropa, complementos y acicalamientos en general. La velada puede convertirse en algo más porque conocerás a gente muy distinta a ti, que te resultará atrayente y divertida.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás el éxito garantizado para cualquier iniciativa de ocio de cara al fin de semana, siempre que cedas parte de protagonismo si vas en grupo o en familia. Sobre todo, procura que tu pareja no se sienta relegada ante terceras personas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puedes haberte agobiado estos días con problemas familiares, pero hoy caerás en la cuenta de que no pasan de insignificantes. Aprenderás a separarte un poco de los tuyos cuando es necesario para ver las cosas con perspectiva.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Inicias un período de armonía y de equilibrio que debes intentar prolongar en el tiempo, y no permitir que los problemas del trabajo penetren en tu estabilidad mental. El amor se reaviva con una relación que tiene que ver con una antigua amistad.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Buen momento para lanzarte a la conquista de una persona que te atrae enormemente. Puedes coincidir en algún evento en el que se mezclará distinto tipo de gente, pero tu ingenio sobresaldrá de entre la multitud.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Posiblemente te estés deslizando hacia el egoísmo más absoluto en tu relación de pareja, porque la otra parte no se da cuenta o prefiere que así sea, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana y caerás en tu propia trampa.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu instinto está muy bien en algunas circunstancias vitales, pero en el trabajo puede ser una trampa. No te será nada fácil alcanzar tus metas si solo cuentas con intuición; la formación y la experiencia son tus grandes bazas para mejorar.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En un día un tanto gris en lo profesional y personal, lograrán sacarte del pozo los planes para viajes inminentes, sobre todo si estás pensado en compartirlos con alguien especial. Puedes disfrutar de uno de los mejores viajes de tu vida.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La felicidad y la tranquilidad tiene estas cosas: Has de controlar su apetito o ganarás más peso del que estás acostumbrado a soportar. No puedes tomarte cada día como una fiesta, controla un poco cuando estés en la mesa.