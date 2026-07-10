Honduras cierra el primer semestre de 2026 con inflación de 3.80%

Tegucigalpa, Honduras.- La inflación acumulada al primer semestre de 2026 ascendió a 3.80%, de acuerdo con lo publicado este día viernes por el Banco Central de Honduras (BCH).

Agrega que en junio, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se desaceleró por segundo mes consecutivo, registrando una variación de 0.19%, la más baja en este mes desde 2020; siendo menor en 0.63 puntos con relación a mayo pasado (0.82%) y 0.25 puntos respecto a junio de 2025 (0.44%).

Según el BCH, después del inicio de las tensiones geopolíticas a finales del primer trimestre de 2026, el comportamiento de la inflación interanual a junio de 2026 se desaceleró situándose en 5.83%, menor a la observada el mes previo 6.09%.

Sostiene que este comportamiento está dentro de la trayectoria prevista en el Programa Monetario (PM) y responde, principalmente, a choques de oferta de carácter transitorio que han incidido sobre la evolución reciente de los precios.

"Con este resultado, la inflación se mantiene temporalmente por arriba del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por la autoridad monetaria (4.00% ± 1.0 punto porcentual)", subraya el BCH.

Los resultados de junio 2025 fueron más favorables al registrar una inflación mensual de 0.44%, una tasa acumulada de 2.96% y una variación interanual de 4.67% (4.87% en junio de 2024).

En 2025 la inflación acumulada fue de 3.88% y para 2026, de acuerdo con el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, será de 5%.

Este 20 de julio, las autoridades del BCH anunciará la revisión del Programa Monetario 2026-2027, y se espera que varias metas indicativas sean ajustadas.