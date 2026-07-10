Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 11 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una extensa jornada de interrupciones eléctricas está prevista para este sábado 11 de julio en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, según el calendario oficial publicado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La estatal informó que las suspensiones temporales del suministro responden a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, los cuales obligarán a desconectar diferentes circuitos mientras se desarrollan las labores técnicas.
En Yoro, el corte tendrá una duración de nueve horas y abarcará sectores de Morazán, El Negrito, la ciudad de Yoro y otros municipios, además de numerosas aldeas y comunidades rurales.
En Francisco Morazán, las interrupciones se realizarán durante cuatro horas y afectarán sectores del Distrito Central, la salida hacia Valle de Ángeles, instituciones públicas, centros educativos y zonas residenciales.
La ENEE recomendó a los usuarios organizar con anticipación sus actividades, mantener desconectados los aparatos sensibles y adoptar las medidas necesarias mientras se restablece el servicio.
Cortes de energía programados:
Yoro (8:30 AM - 5:30 PM)
Ciudad de Morazán: barrio Lempira, Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, barrio San José, barrio Jazmín, barrio El Centro, barrio Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso y Buenos Aires etapas I y II.
Parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo González, aldea Olomán, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acacias, aldea Los Prieto, aldea El Zumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas, aldea Laureles, ciudad de El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, colonia Pinos, aldeas Guangolola 1, Guangolola 2 y Guangolola 3, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito, aldea La Calera, La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, colonia Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, Capesa, finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas, La Majada y El Mango.
Ciudad de Yoro, Hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez etapas I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario, colonia Hawitt, colonia Emanuel etapas I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José y barrio Casino Agay etapas I y II.
Barrio Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, barrio Los Maestros, colonia Santa Marta, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Guera, aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chalmeca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón y aldea Hato Jocón.
Aldea Ayapa, aldea Ayapita, aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito, Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.
Distrito Central, Francisco Morazán (6:00 AM - 10:00 AM)
Villa Centroamericana, Villa Universitaria, Plaza La Loma, Escuela Nacional de Música, residencial Monte Verde, Brisas del Valle, colonia 28 de Marzo, La Esperanza, parte de colonia San Miguel, residencial Los Próceres, residencial Santa Isabel, bodegas de la Embajada Americana, Tiendas El Centro, colonia Lara, La Parcaltagua, Instituto Nacional del Tórax, barrio San Felipe, Zona Industrial Los Próceres, El Pani, edificio Torre Morazán y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán (6:00 AM - 10:00 AM)
Residencial Maya, Bodecarga, Decora, Codaca, Golden School, Fanasa, Villas del Molino, colonia El Molinón, residencial Zarahemla, residencial y Escuela Discovery, Lomas de La Florida, Alutech, bombas del SANAA 21 de Octubre, colonia 21 de Octubre sectores 4, 5 y 9, colonia Santa Margarita, salida a Valle de Ángeles hasta el kilómetro 11, colonia El Sitio, colonia Santa María, San Manuel, residencial Cerro Azul, residencial Santa Lucía, residencial Lomas de Santa Lucía, aldea El Chimbo, Loma Alta Norte, aldea Santa Elena, Hotel Santa Lucía, residencial Entre Pinos, La Placita de Susy, aldea Los Planes, Zarabanda, Los Encinos, aldea La Cañada, residencial Altamira, campus El Tabor, aldea Las Tres Rosas, Parque Obrero, Monte Carmelo, El Carrizal, barrio La Escondida, Campamento El Encuentro, restaurante Las Tejitas, restaurante La Florida, Hospital Adventista, Valle de Ángeles, Campo Scout, aldea El Tablón, aldea El Portillo, aldea Liquidámbar y zonas aledañas.
Residencial Ecovivienda, Ecoplaza, Distrito Verde, colonia La Era, colonia La Era Oriental, cementerio Amor Eterno, repetidoras HRVC, transmisores de Radio América, colonia San Miguel, colonia Izaguirre, colonia 30 de Noviembre, colonia Sempé, barrio La Lomita, colonia Aurora, colonia La Sosa, Altos de La Sosa, colonia La Trinidad, colonia Estados Unidos, parte de colonia El Sitio, Macris School, colonia La Travesía, Los Izotes, La Mololoa, Los Quebrachitos, Jardín de Paz Tierra Santa, aldea Agua Blanca, parte de colonia 21 de Octubre, Los Girasoles, colonia La Fraternidad, parte de colonia Izaguirre, Parque Empresarial San Miguel, Instituto para el Desarrollo Hondureño, Plaza Inretur y zonas aledañas.