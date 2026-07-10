A la cárcel hombre que confesó pagar L4,000 para explotar sexualmente a niña

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras Seccional ordenó detención judicial contra Miguel Ángel Hernández Mejía, acusado por el delito de violación agravada contra una menor de 11 años, por lo que estará en prisión mientras continúa el proceso.

De acuerdo con el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, Hernández Mejía fue capturado luego de una operación donde las autoridades recuperaron a la menor en su vivienda ubicada en la colonia Valdez Ramos de Catacamas, Olancho, al nororiente de Honduras.

Tras la captura, Moisés Amador, vocero de la Policía Nacional, informó que la niña de 11 años fue remitida ante Medicina Forense, donde los especialistas confirmaron que había sido abusada sexualmente, pero no solo ella, también sus hermanitas.

Además, reportes oficiales apuntan que Hernández Mejía figura como uno de los implicados en el caso de explotación sexual de dos menores que habrían sido víctimas de una supuesta "venta sexual" por parte de su madre en Olancho.