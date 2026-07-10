A la cárcel hombre que confesó pagar L4,000 para explotar sexualmente a niña

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras Seccional ordenó detención judicial contra Miguel Ángel Hernández Mejía, acusado por el delito de violación agravada contra una menor de 11 años, por lo que estará en prisión mientras continúa el proceso.
De acuerdo con el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, Hernández Mejía fue capturado luego de una operación donde las autoridades recuperaron a la menor en su vivienda ubicada en la colonia Valdez Ramos de Catacamas, Olancho, al nororiente de Honduras.
Tras la captura, Moisés Amador, vocero de la Policía Nacional, informó que la niña de 11 años fue remitida ante Medicina Forense, donde los especialistas confirmaron que había sido abusada sexualmente, pero no solo ella, también sus hermanitas.
Además, reportes oficiales apuntan que Hernández Mejía figura como uno de los implicados en el caso de explotación sexual de dos menores que habrían sido víctimas de una supuesta "venta sexual" por parte de su madre en Olancho.
Sobre el caso
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la madre de las menores ofrecía servicios sexuales de sus tres hijas por cuotas mensuales de entre 2,000 y 4,000 lempiras a diferentes personas, entre ellas, el capturado que confirmó su culpabilidad y la de la acusada.
"Hace seis meses me la llevé y hace seis meses vivía con ella", admitió el sujeto, quien también confesó haberle pagado una cuota de 4,000 lempiras cada mes.
Próximos procesos
El juez que conoce la causa convocó formalmente a las partes procesales para comparecer el lunes 13 de julio de 2026 a las 9:30 de la mañana, cuando se desarrollará la audiencia inicial en la que se definirá la situación procesal de Hernández Mejía.
Durante la etapa inicial, el juez analizará los elementos probatorios que presenten tanto el Ministerio Público como la defensa para determinar si existen indicios racionales suficientes sobre la comisión del delito y la presunta participación del acusado en los delitos sexuales.
Contrario a la decisión con el hombre, la madre de la niña seguirá su proceso judicial en libertad.