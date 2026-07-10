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Pánico en Venezuela: nuevo sismo sacude norte del país y provoca evacuaciones

Un sismo de magnitud 3.9 se registró en el estado venezolano de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del 24 de junio. No se reportaron nuevos daños ni víctimas, aunque hubo evacuaciones

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 10:24
Pánico en Venezuela: nuevo sismo sacude norte del país y provoca evacuaciones

Una máquina recogía escombros el pasado lunes en La Guaira, Venezuela, que este viernes fue afectado por un sismo de 3.9.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- Un temblor de magnitud 3.9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5.5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.

En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.

Personas esperan afuera de sus viviendas este viernes, luego de un temblor de magnitud 3.9, en Caracas, Venezuela.

Personas esperan afuera de sus viviendas este viernes, luego de un temblor de magnitud 3.9, en Caracas, Venezuela.

 (Foto: EFE)
FOTOS: Más de 1,2 millones de toneladas de escombros complican reconstrucción en Venezuela

Al menos 3,889 personas han fallecido tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio y 16,740 han resultado heridas, según el balance oficial de este jueves.

Asimismo, 17,907 se encuentran sin vivienda mientras que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6,462.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

En julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

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Redacción web
EFE

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